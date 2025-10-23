Европейската врата на САЩ за LNG: Ето към коя държава от Балканите има интерес

Гърция се разглежда като европейска входна точка за американски втечнен природен газ (LNG), пише гръцкото издание Kathimerini. Всъщност изданито допълва, че има декларираният стратегически интерес от страна на САЩ да превърнат Гърция във врата за транспортиране на американски втечнен природен газ (LNG) от терминалите Ревитуса и Александруполис през Вертикалния газов коридор към Източна Европа. Той обаче трябва да бъде потвърден от контактите, които министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт и министърът на вътрешните работи Дъг Бургум ще проведат в Атина на 6-7 ноември.

Информацията идва на фона на санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт", след които цената на петрола отбеляза рязък скок в началото на азиатската търговия в четвъртък. ОЩЕ: Заради санкциите на САЩ: До 21 ноември трябва да решим какво правим с "Лукойл Нефтохим"

Посещението на Бургум в Гърция

Това ще бъде второто посещение на Бургум в качеството му на ръководител на Съвета за енергиен суверенитет, създаден от Доналд Тръмп, за да сигнализира за промяната в енергийната политика на САЩ, която свързва производството и управлението на енергия не само с икономическото развитие, но и с националната сигурност и геополитиката.

Стремежите на САЩ

САЩ се стремят да разширят доставките на втечнен природен газ (LNG) по силата на търговско споразумение с Европейския съюз на стойност 750 милиарда долара, като значителен дял ще бъде отпуснат за американския LNG. „Основната цел е да се получи обща представа за това как функционира този износ сега, как може да бъде разширен и как можем да работим по време на президентския мандат, за да постигнем целите на търговското споразумение с ЕС“, каза служителят. Делегацията ще оцени настоящия капацитет за внос на Гърция и плановете ѝ за разширяване, като същевременно ще наблегне на увеличаването на производството в САЩ. ОЩЕ: САЩ виждат Гърция като ключов партньор в енергетиката