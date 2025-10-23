Заради санкциите на САЩ: До 21 ноември трябва да решим какво правим с "Лукойл Нефтохим"

България има срок до 21 ноември, за да вземе решение как ще постъпи с рафинерията "Лукойл Нефтохим" край Бургас. Това стана ясно от думите на премиера Росен Желязков пред журналисти в Брюксел. Причината е включването на компанията в обхвата на американските санкции, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи заради отказа на диктатора Владимир Путин да спре войната в Украйна първите обширни санкции срещу Русия от втория си мандат, като те са насочени срещу най-големите петролни компании на страната "Лукойл" и "Роснефт".

"Санкциите не възпрепятстват производството и доставката на петролни продукти, тъй като рафинерията отдавна не работи с руски петрол. Проблемът е финансов – свързан е с трансакциите и платежната система SWIFT, тъй като собствеността на дружеството е руска", обясни министър-председателят в Брюксел. Още: Борисов за "Лукойл": Не е шега работа, може да останем без гориво (ВИДЕО)

Ще има ли криза с горивата?

Желязков увери, че няма риск от криза с горивата и доставките на бензин и дизел в страната няма да бъдат засегнати. По думите му рафинерията трябва да продължи да работи, тъй като има достатъчни количества произведени горива, които гарантират стабилността на пазара.

Желязков подчерта, че до 21 ноември, съгласно издадената от OFAC генерална лицензия, всички необходими трансакции и трансфери могат да се извършват нормално. В рамките на този срок България трябва да реши как ще подходи към бъдещата работа и собственост на "Лукойл Нефтохим".

"Предстои скрийнинг и проучване на възможността за назначаване на управител, както и всички други опции, които българското законодателство позволява", уточни премиерът. Още: "Пеевски иска да си купи рафинерията": "Да, България" искат спешно изслушване за "Лукойл" (ВИДЕО)

"Решението как България ще процедира оттук нататък ще бъде взето в партньорство с ръководството на рафинерията", посочи Желязков.

Министър-председателят отбеляза, че това са първите санкции, които администрацията на президента Тръмп налага. "Невъзможността Русия да спре войната кара както Европейския съюз, така и администрацията на Белия дом да предприемат този икономически подход с налагането на санкции, за да се спре финансирането на войната", добави Желязков.

В отговор на журналистически въпрос министър-председателят посочи, че не се предвиждат промени в правителството. Нямаме разговор за участие - нито структурно, нито персонално, на "ДПС-Ново начало" в изпълнителната власт, добави още Желязков.