Войната в Украйна:

САЩ виждат Гърция като ключов партньор в енергетиката

09 септември 2025, 17:21 часа 147 прочитания 0 коментара
САЩ виждат Гърция като ключов партньор в енергетиката

Посещението на министъра на вътрешните работи на САЩ Дъг Бургум в Гърция, в качеството му на председател на влиятелния Национален съвет за енергийно господство на Белия дом, подчертава приоритета, който Вашингтон отдава на задълбочаването на енергийното сътрудничество с Атина, заявиха представители на съвета, пише гръцкото издание „Катимерини“.

„Виждаме партньорството си с Гърция, особено в сектора на втечнения природен газ (LNG), като ключово партньорство в световен мащаб“, каза висш представител на съвета пред „Катимерини“.

Бургум е първият служител на кабинетно ниво, който пътува до Гърция през този президентски мандат. Решението, според официални лица, отразява акцента на президента Доналд Тръмп върху енергетиката като стълб на външната и сигурностната политика на САЩ. Съветът за енергийно господство, създаден в началото на втория мандат на Тръмп, пое централната роля в разработването на енергийната политика на САЩ, замествайки голяма част от ръководството на Държавния департамент по енергийните въпроси.

Разговорите в Атина ще се съсредоточат върху две области: износът на втечнен природен газ (LNG) от САЩ и сътрудничеството в корабостроенето.  

САЩ се стремят да разширят доставките на втечнен природен газ (LNG) по силата на търговско споразумение с Европейския съюз на стойност 750 милиарда долара, като значителен дял ще бъде отпуснат за американския LNG. „Основната цел е да се получи обща представа за това как функционира този износ сега, как може да бъде разширен и как можем да работим по време на президентския мандат, за да постигнем целите на търговското споразумение с ЕС“, каза служителят. Делегацията ще оцени настоящия капацитет за внос на Гърция и плановете ѝ за разширяване, като същевременно ще наблегне на увеличаването на производството в САЩ. ОЩЕ: България и Словения ще си сътрудничат в атомната енергетика (СНИМКИ)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Гърция САЩ LNG информация 2025
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес