САЩ виждат Гърция като ключов партньор в енергетиката

Посещението на министъра на вътрешните работи на САЩ Дъг Бургум в Гърция, в качеството му на председател на влиятелния Национален съвет за енергийно господство на Белия дом, подчертава приоритета, който Вашингтон отдава на задълбочаването на енергийното сътрудничество с Атина, заявиха представители на съвета, пише гръцкото издание „Катимерини“.

„Виждаме партньорството си с Гърция, особено в сектора на втечнения природен газ (LNG), като ключово партньорство в световен мащаб“, каза висш представител на съвета пред „Катимерини“.

Бургум е първият служител на кабинетно ниво, който пътува до Гърция през този президентски мандат. Решението, според официални лица, отразява акцента на президента Доналд Тръмп върху енергетиката като стълб на външната и сигурностната политика на САЩ. Съветът за енергийно господство, създаден в началото на втория мандат на Тръмп, пое централната роля в разработването на енергийната политика на САЩ, замествайки голяма част от ръководството на Държавния департамент по енергийните въпроси.

Разговорите в Атина ще се съсредоточат върху две области: износът на втечнен природен газ (LNG) от САЩ и сътрудничеството в корабостроенето.

САЩ се стремят да разширят доставките на втечнен природен газ (LNG) по силата на търговско споразумение с Европейския съюз на стойност 750 милиарда долара, като значителен дял ще бъде отпуснат за американския LNG. „Основната цел е да се получи обща представа за това как функционира този износ сега, как може да бъде разширен и как можем да работим по време на президентския мандат, за да постигнем целите на търговското споразумение с ЕС", каза служителят. Делегацията ще оцени настоящия капацитет за внос на Гърция и плановете ѝ за разширяване, като същевременно ще наблегне на увеличаването на производството в САЩ.