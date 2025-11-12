„Газпром“ е готов да продаде контролния си пакет акции в Сърбия

Руските собственици са готови да се откажат от контролния пакет акции на Петролната индустрия на Сърбия (НИС) и да ги продадат на трета страна след като САЩ наложиха санкции на компанията. Това потвърждава сръбският министър на енергетиката Дубравка Джедович Ханданович, пише хърватската медия "Индекс", позовавайки се на "Ройтерс". „Руските собственици на НИС изпратиха искане до Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC), в което заявяват, че са готови да се откажат от контрола и влиянието си върху НИС в полза на трета страна“, каза Джедович Ханданович.

Решението може да проправи пътя за преструктуриране на собствеността в една от ключовите енергийни компании на Сърбия, която от години е притисната между Москва и Брюксел, особено след налагането на санкции на Русия заради войната в Украйна.

То е и предпоставка хърватската компания Janaf да продължи да доставя петрол на Сърбия, което представлява важен дял от приходите ѝ.

Собствеността в НИС

Най-големият индивидуален акционер на НИС е „Газпром нефт“, дъщерно дружество на руския енергиен гигант „Газпром“, който управлява единствената сръбска рафинерия в Панчево и държи 44,9% от акциите на компанията. Само „Газпром“ контролира допълнителни 11,3%, докато сръбското правителство притежава 29,9% от акциите. ОЩЕ: Сръбската компания НИС изпрати официална молба до САЩ за ново отлагане на санкциите