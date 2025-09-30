Германската инфлация неочаквано се ускори

Германската инфлация се е ускорила повече от очакваното през септември, като бележи ръст за втори пореден месец и слага край на процеса на дезинфлация от предходните месеци, информира Ройтерс.
Германската инфлация е достигнала 2,4 на сто през септември, сочат предварителните данни на Федералния статистически институт "Дестатис" , публикувани днес.
Основната инфлация в Германия, която не включва колебливите цени на хранителните стоки и на енергията, е достигнала 2,8 на сто през септември, след като три месеца остава без промяна на ниво от 2,7 на сто.
Още: Изненада с продажбите на дребно в Германия
Инфлацията в Германия, която е водещата европейска икономика, може да даде насоки за развитието на инфлацията в еврозоната, данните за която ще бъдат публикувани утре.
Анализатори очакват инфлацията в еврозоната да достигне 2,2 на сто спрямо миналогодишните 2 на сто, което е основната цел на Европейската централна банка.
Компаниите в Германия продължават да съкращават работни места