Германската инфлация неочаквано се ускори

30 септември 2025, 17:27 часа 291 прочитания 0 коментара
Германската инфлация се е ускорила повече от очакваното през септември, като бележи ръст за втори пореден месец и слага край на процеса на дезинфлация от предходните месеци, информира Ройтерс.

Германската инфлация е достигнала 2,4 на сто през септември, сочат предварителните данни на Федералния статистически институт "Дестатис" , публикувани днес.

Основната инфлация в Германия, която не включва колебливите цени на хранителните стоки и на енергията, е достигнала 2,8 на сто през септември, след като три месеца остава без промяна на ниво от 2,7 на сто.

Инфлацията в Германия, която е водещата европейска икономика, може да даде насоки за развитието на инфлацията в еврозоната, данните за която ще бъдат публикувани утре.

Анализатори очакват инфлацията в еврозоната да достигне 2,2 на сто спрямо миналогодишните 2 на сто, което е основната цел на Европейската централна банка. 

Пламен Иванов
