Ще скочи ли цената на бензина? Светослав Бенчев разясни

Войната в Украйна:

29 декември 2025, 11:19 часа 304 прочитания 0 коментара
Няма опасност бензинът да стане по-скъп. Правилата за закръгляне на цените са ясни. Това увери Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация. "В рамките на месец дори има понижение с около процент в цената на бензина и около 2% в цената на дизела. Такива са и международните тенденции", обясни той пред БНР.

Бенчев разясни какво ще се случва на бензиностанциите в първите часове след въвеждането на еврото в страната ни. "В следобедните часове ще спрат картовите разплащания за известно време, но ще може да продължите да си плащате бензина в брой. По отношение на нашите фискални устройства - това, което зависи от нас, ще бъде направено през нощта на 31-ви и в рамките на 25 минути до час. Софтуерът вече е инсталиран на касовите устройства и просто трябва да бъде ъпгрейднат.

От първи януари сумата ще бъде изписана върху фискалната бележка в евро. Вие може да дадете левове и ще ви бъде върнато ресто в евро. Преизчисляването вероятно ще бъде направено на ръка - съвсем бързо и по официалния курс. Бензиностанциите и големите магазини ще бъдат местата, където ще се въртят банкноти. Готови сме за подобна ситуация".

"Рафинерията на "Лукойл" у нас продължава да работи нормално и да снабдява пазара с горива", посочи Бенчев.

"Благодарение създаването на този статут на особен управител бяха дадени дерогиции от английската и американската страна".

Виолета Иванова
Виолета Иванова
