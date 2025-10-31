Любопитно:

Годишната инфлация във Франция се забавя през октомври

31 октомври 2025, 16:19 часа 195 прочитания 0 коментара
Потребителските цени във Франция се повишават с по-малко от очакваното през октомври, тъй като цените за енергията продължават да намаляват, а поскъпването на храните се е забавило, показват предварителните данни на Националния институт за статистика и икономически изследвания (INSEE), публикувани днес и цитирани от БТА.

Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ), който служи като основа за сравнение на ниво ЕС, расте с 0,9 на сто на годишна база през октомври след ръст от 1,1 на сто през септември.

Данните са под прогнозите на 20 анализатори, анкетирани от Ройтерс, които очакваха ръст от 1 на сто, като оценките им варираха в диапазона 0,8-1,1 на сто.

Забавянето на инфлацията се дължи основно на по-рязък спад при цените на енергията, включително природния газ и петролните продукти. Цените на енергията се понижават по-бързо спрямо предходния месец, докато поскъпването на храните се забавя, отчита статистическата служба.

Цените на услугите нарастват със същия темп както през септември. В същото време цените на промишлените стоки намаляват с по-бързи темпове спрямо предходния месец.

На месечна база инфлацията отбелязва ръст от 0,1 на сто през октомври, противно на спада с 1 на сто през септември.

Пламен Иванов
Пламен Иванов
