Голяма авиокомпания премина към извънреден режим

Най-големият южнокорейски превозвач Korean Air преминава към "режим на управление на извънредни ситуации от април“ заради нарастващите цени на петрола, предизвикани от конфликта в Близкия изток, предаде Ройтерс, позовавайки се на свой информиран източник. Войната на САЩ и Израел срещу Иран и затварянето на Ормузкия проток доведе до чувствително нарастване на цените на горивата, като особено сериозен е проблемът в Азия.

Извънреден оперативен режим

Вътрешно съобщение на компанията, с което Ройтерс се е запозна, посочва, че при запазване на високите цени на горивата се очаква сериозно отражение върху годишните бизнес цели, поради което от април ще бъде въведен извънреден оперативен режим.

В документа се допълва, че авиокомпанията планира поетапни мерки в зависимост от нивата на цените на петрола, както и засилване на ефективността на разходите в цялата компания с цел "компенсиране на нарастващите разходи за гориво“.

Южна Корея обмисля ограничения и за използването на автомобили и от гражданите, ако световните цени на петрола продължат да нарастват, съобщиха високопоставени служители в страната.

Министърът на финансите Ку Юн-чол заяви, че правителството може да разшири обхвата на ограниченията за използване на леки автомобили, които в момента са в сила за държавните институции, ако цените на суровия петрол се повишат до около 120-130 долара за барел в сравнение с настоящите 100-110 долара.

