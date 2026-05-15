Радар за икономика: Най-важните новини на 15 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 15 май 2026 г.

Първи данни за заплатите в евро: Колко достигна средното възнаграждение през 2026 година?

През първото тримесечие на 2026 г., първото след въвеждането на еврото у нас, средната месечна работна заплата в България e точно 1407 евро, като тя се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. с 2,8 на сто. А спрямо първото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата нараства с 12,7 на сто. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

Рязка промяна в курса на еврото, невиждан е от месец

Курсът на еврото спрямо щатския долар се промени рязко и вече е близо до границата от 1,16 към американската валута, нещо невиждано от месец. Европейската валута като цяло е притисната от силната американска валута и е на по-ниски стойности през последните дни. Основен фактор за по-ниските котировки на единната валута е заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток, която влияе негативно на курса на еврото.

Неочакван обрат с цената на златото

Цената на златото се понижи с над 2,5 процента днес, след като ръстът на доходността по американските държавни облигации и поскъпването на щатския долар намалиха привлекателността на благородния метал, докато опасенията от ускоряване на инфлацията продължават да натежават върху пазарите, предаде Ройтерс. Данните за инфлацията в САЩ, публикувани тази седмица, показаха засилване на ценовия натиск както при потребителите, така и при бизнеса.

Обрат с цената на петрола след изказване на Тръмп в Китай

Цената на петрола отбеляза ръст от над 1 процент в петъчната сутрешна търговия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Китай се е съгласил да купува петрол от САЩ, предаде CNBC. Изказването на Тръмп последва среща между него и китайският президент Си Цзинпин в сградата на китайския парламент в Пекин.

Цената на дизела у нас е невиждана от месец и половина

Средната цена на дизела на дребно у нас се понижи с 0,02 евро на дневна база до 1,72 евро за литър към 14 май тази година, според данните на Националната агенция по приходите (НАП). Това е най-ниската цена от началото на месец април тази година. За последно дизеловото гориво се търгуваше на по-ниска средна цена на 3 април, когато възлизаше на 1,71 евро за литър.

