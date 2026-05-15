Явор Гечев: Свободният пазар е най-хубавото нещо, а законите трябва да го гарантират

Свободният пазар е най-хубавото нещо, а законите трябва да го гарантират, заяви Явор Гечев, депутат от "Прогресивна България" в студиото на "Още от деня" по БНТ. "Обществото остава с впечатлението, че има неуредици. Свободният пазар е най-хубавото нещо, а законите трябва да го гарантират. Законът нямаше да бъде променян, ако свободният пазар не беше изкривяван", допълни той.

По отношение на начина, по който законопроектите, внесени от "Прогресивна България" ще повелият на цените Гечев коментира. "Нито един законопроект сам по себе си не може да направи това. Тези два законопроекта – законът за конкуренцията и законът за потребителите – имат за цел да изсветлят нелоялните търговски практики и необяснимите надценки в цената", каза още Гечев.

Депутатът от ПБ дефинира понятието "справедлива цена". „Справедлива цена“ е индикатор, който не е задължителен за формирането на крайната цена, но всяка от големите консултантски агенции, занимаващи се с икономика, разработва подобни индекси. Този индекс ще бъде изчисляван по специализирана методика и ще се публикува от министъра на икономиката. Той може да включва редица компоненти, включително сравнителни характеристики с други държави", уточни той.

Депутатът изреди какви са бъдещите законопректи на "Прогресивна България". "Предстои закон за съвременно коопериране с цел по-добра пазарна организация и възможност за навлизане на производителите по съвременни европейски практики. След това гаранционни фондове, които да подпомагат българските стоки да достигат по-лесно до българските магазини. Следват и мерки за окрупняване на българското земеделие, включително чрез промени в земеделската структура, така че малките стопанства да се превръщат в по-средни и по-устойчиви", каза Явор Гечев.