Цената на дизела у нас е невиждана от месец и половина

Средната цена на дизела на дребно у нас се понижи с 0,02 евро на дневна база до 1,72 евро за литър към 14 май тази година, според данните на Националната агенция по приходите (НАП). Това е най-ниската цена от началото на месец април тази година. За последно дизеловото гориво се търгуваше на по-ниска средна цена на 3 април, когато възлизаше на 1,71 евро за литър.

Цената на бензина

Средната цена на бензин А95 запазва нивото си от последната седмица, като към 14 май се търгува на дребно срещу 1,50 евро за литър.

НАП определя средните цени на горивата на дребно у нас на база информацията от получените през денонощието или месеца фискални бонове, издадени при продажбите на горива на крайните потребители. Определянето на средната цена е във връзка с Програмата за компенсиране на физически лица за увеличените цени на горива след избухване на конфликта в близкия изток, приета от бившия служебен кабинет.

Според реда и условията на програмата, която е със срок на действие до 30 юни тази година, физическите лица получават компенсация заради поскъпването на горивата в размер на 20 евро на месец, когато цена на дребно на бензин А95 или на газьол (дизелово гориво) достигне и надвиши 1,60 евро на литър за период от три последователни дни.

Компенсацията ще се предостави и за месеца, през който приключва тридневният период, като освен това е предвидено компенсация се предоставя и за всеки следващ месец, през който средната цена на дребно е равна или над посочената стойност.

Право на компенсация имат всички физически лица, получили средномесечен брутен доход, по-малък или равен на 652,41 евро за 2025 г. или два пъти размера на линията на бедност за 2025 г. (638 лева).