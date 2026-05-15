В Индия повишиха цените на бензина и дизела за първи път от четири години

15 май 2026, 15:05 часа 581 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Държавните индийски компании за търговия с горива днес повишиха цените на бензина и дизела в Индия за първи път от четири години - с 3 рупии (0,03 долара) на литър, за да компенсират част от загубите, понесени вследствие на по-високите световни цени на петрола, предаде Ройтерс. Indian Oil, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum, които заедно контролират повече от 90 процента от всички 103 000 бензиностанции в Индия, обичайно определят цените на дизела и бензина едновременно.

Цената

Така в столицата Делхи цената на бензина нарасна с 3,2 на сто до 97,77 рупии (1,17 долара) за литър, а на дизела - с 3,4 на сто до 90,67 рупии (1,09 долара) за литър.

Цените на петрола на световните пазари скочиха до над 120 долара за барел, преди да стабилизират около 100-105 долара за барел.

В началото на седмицата Индия увеличи вносните мита върху златото и среброто до 15 процента в опит да ограничи вноса, който изчерпва валутните резерви.

Курсът на индийската рупия отслабна до рекордно ниски нива през последните седмици, тъй като по-високите цени на петрола засилиха натиска върху вноса и валутните резерви на страната.

Индия предприе спешни мерки, за да защити националната валута

Междувременно столицата на Индия, която има статут на щат, въведе мерки за икономии на гориво.

Властите в Делхи вчера обявиха мерки за икономия на гориво, включително задължителни дни за работа от вкъщи за някои държавни служители.

Мерките ще се прилагат за срок от 90 дни и целят да намали официалното потребление на горива и да насърчат хората в столицата да разчитат повече на обществения транспорт, вместо на лични превозни средства.

Пламен Иванов Редактор
