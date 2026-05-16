"Търговските вериги прекалиха": И земеделският министър се оплака от цените

Правителството подготвя сериозни мерки срещу неконтролираното поскъпване на храните. Убедени сме, че законопроект, който внесохме, ще овладее с чисто пазарни мерки това поскъпване. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в ефира на bTV. Той обвини големите търговски вериги в прекомерни надценки и натиск върху българските производители. По думите му високите цени вече се усещат от всички граждани. „Дори аз го усещам по джоба си. Цените са високи. Ще ме прощават търговските вериги, но наистина прекалиха“, каза министърът.

Според него големият проблем е липсата на регулация и контрол през последните години. „От 2000 до 2026 г. никой никога нищо не е правил. Над 70% от търговията на дребно в България се извършва в големите търговски вериги. Това е факт“, подчерта той. Абровски обясни, че част от бизнеса е изразил притеснения относно новите мерки, но според него те се дължат на неразбиране на законовите текстове. Но когато се обясни от юридическа гледна точка какво стои зад разпоредбите, са се успокоили.

Той даде пример с български кашкавал, който според него се поставя в неравностойно положение спрямо вносните продукти. „Представете си един прекрасен български кашкавал, произведен с българско мляко, който струва 10 лева. Срещу него има вносен продукт за 15 лева. Принципно би трябвало да се купува българският кашкавал, защото е по-евтин. Но когато влезе в търговската верига, тя има право сама да прецени каква надценка да сложи. Ако на българския кашкавал сложи 80% надценка, а на вносния – 20%, за крайния потребител кой ще бъде по-скъп?“, попита министърът.

По думите му новият закон ще ограничи именно тази практика.

„Нашето предложение е да няма разлика в надценката повече от 10% за еднакви типове продукти. За да може българският производител наистина да се конкурира“, обясни той.

Абровски подчерта, че държавата няма да определя директно цените, а ще въвежда механизъм за „справедлива цена“. „Терминът „справедлива цена“ се въвежда от държавата, за да може да покаже на българския гражданин, на база обективни икономически данни и сравнение с други държави от Европейския съюз, колко би трябвало да струва един продукт“, каза министърът.

Той допълни, че очаква ефект от мерките до няколко месеца след приемането на закона.

Абровски коментира и отношенията между производителите и търговските вериги, които определи като „тирания“.

Министърът отказа да коментира темата за намаляване на ДДС за храните, като подчерта, че това е ресор на финансовото министерство.