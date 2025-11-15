"Горчивият урок" от "Булгартабак" и опасностите, ако БЕХ купи "Лукойл": Говори проф. Асен Асенов от Вашингтон

"Дали продажбата е най-доброто решение, не е ясно към този момент. Ако се стигне до продажба, трябва да се търси стратегически инвеститор, а не такива, които ще купят компанията и ще я препродадат". Това мнение за българската рафинерия на "Лукойл" изрази пред bTV проф. Асен Асенов, преподавател в Американския университет във Вашингтон. Думите му на 15 ноември идват часове след като българските активи на "Лукойл" получиха дерогация от санкциите на САЩ до края на април 2026 г.

Асенов припомни, че бъдеща продажба подлежи на специфичен режим, изисква разрешението на OFAC - Службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство на САЩ.

"Лукойл" е мултинационална компания, не е само свързана с Кремъл

Не само американските служби следят обаче, посочи той. "Лукойл" е компания, която има инвеститори от целия свят. Към един момент над 50% от нейната собственост е от американски инвестиционни фондове и банки като JPMorgan, Chase, Blackrock. В този смисъл не трябва да се мисли за „Лукойл“ за нещо, което е ръка на руското правиетелство. Да, тя е свързана с руското правителство, но е мултинационална компания. България трябва много добре да си спомни опита от продажбата на „Булгартабак“, а този урок е твърде, твърде горчив. Продажбата трябва да е при спазване на международните закони за защита на инвестициите, при защита на българския национален интерес", каза професорът.

БЕХ да купи "Лукойл": ще се гарантира ли националният интерес?

Попитан дали националният интерес ще бъде зачетен, ако държавата купи „Лукойл“ през Българския енергиен холдинг (БЕХ), както предлага БСП, той отвърна: "Може да се случи, но не мисля, че това е най-добрият вариант. Защото това означава де факто национализация на тази собственост. Може да бъде лош сигнал за инвеститорите в България. Това ще е една възможност за българската политическа класа да гледа на този актив като една касичка, а не като бизнес, който трябва да се конкурира".

При покупка на "Лукойл" от БЕХ ще има по-голяма заплаха за злоупотреби, смята Асенов. "За съжаление, българската бизнес среда все още е твърде корумпирана. Това ще създаде проблеми за ефективността на самото предприятие и за неговите възможности да се конкурира. Милиарди долари е инвестирала „Лукойл“ в българската рафинерия. Дали американските инвеститори ще се съгласят да продадат този актив в един възможно най-лош момент, когато е под санкции? Особено в тази рискова и динамична среда. Какво ще стане, ако войната спре след година? Цената на този актив ще нарасне значително".

