Официално: Румен Спецов е особен управител на "Лукойл"

Министерският съвет прие решение, с което официално назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на "Лукойл" в България. Решението е взето неприсъствено, съобщиха от правителствената пресслужба.

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че изпълнителният директор на Националната агенция по приходите Румен Спецов е предложен за особен управител на четирите дружества на руската "Лукойл" в България, одобрен е от всички коалиционни партньори. Това се случи след свикано в петък заседание на Съвета за сигурност към Министерския съвет.

Срещата стана след като по-рано сутринта бяха обнародвани законовите поправки, разширяващи правомощията на особения управител на критична инфраструктура, позволяващи му да се разпорежда с активите на санкционараната от САЩ "Лукойл", да променя бордовете на дружествата и решенията му да не подлежат на съдебно обжалване. Още: "Доста лоша шега на правителството": Асен Василев за номинацията на Спецов за особен управител (ВИДЕО)

"Има доверието на партньорите"

"Господин Спецов управлява най-важната агенция в България - приходната. Управлява я при много различни правителства и винаги е демонстрирал професионализъм, политическа безпристрастност и мениджърски умения. Той е неутрален спрямо местни и международни участници в конкурентния бизнес с нефт и нефтени продукти. Притежава експертиза по отношение на същите от дългогодишната му контролна и надзорна дейност. За нас също така беше изключително важно, че той се ползва с доверието на нашите международни партньори", каза икономическият министър Петър Дилов.

От думите му стана ясно, че всички действия на българското правителство са били съгласувани със САЩ и Великобритания, за да се постигане резултатът от санкциите и да се гарантира, че приходи от българските дружества на "Лукойл" няма да отиват да финансиране на войната на Русия в Украйна. Още: Кой е Румен Спецов - предложен за особен управител в "Лукойл"?

След одобряването на Спецов за особен управител очакванията са той да бъде вписан като такъв още в понеделник, за да може да поеме оперативното ръководство на "Лукойл България", "Лукойл Нефтохим България", "Лукойл Ейвиейшън" и "Лукойл България Бункер", което се занимава с доставка на горива на кораби.