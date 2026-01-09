Лайфстайл:

Да помогнем на Красимир да продължи живота си

46-годишният Красимир Русимов се нуждае от средства, за да завърши три курса на химиотерапия и лъчелечение, които са непосилни за неговото семейство. В края на 2023 година животът на Красимир и неговите близки се променя коренно, след като чуват диагнозата за тежко онкологично заболяване рак на белия дроб с вероятен произход от тимуса и разсейки в костите. Следват месеци на страх, борба и изтощителни лечения,  химиотерапия и лъчетерапия. В началото идва лъч надежда, защото състоянието на Красимир се подобрява. Тогава всички вярват, че най-трудното е в миналото.

Но през ноември 2025 г., след направен PET скенер, разбират най-страшното -  болестта е прогресирала. След консултации и прегледи в болница "Анадолу" в Турция лекарите дават нов шанс, но е необходима допълнителна химиотерапия и лъчелечение. Това лечение може да спре болестта и да даде още време, още живот, още надежда.

Семейството успява да заплати първата химиотерапия със собствени средства, но останалите три курса, както и лъчелечението, са непосилни за тях. Сумите надхвърлят възможностите им, а времето не чака. Те се обръщат с огромна молба, вяра и надежда към хората с добри сърца. Всеки жест, всяка подкрепа, всяко споделяне ги приближава с още една крачка до лечението и до надеждата Красимир да продължи да се бори и да живее.

Средствата се набират в плaтформата pavelandreev.org.

Яна Баярова
