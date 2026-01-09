Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без договори

Столичната община се е справила със снегопочистването въпреки липсата на договори в две от зоните и продължава да работи в условията на тежка криза с отпадъците. Това коментира в "Още от деня" по БНТ заместник-кметът по екология на София Надежда Бобчева. По думите ѝ в рамките на деня на снеговалежа са били извършени две обработки на всички трасета на градския транспорт, като работата е започнала още около 4.00 часа сутринта. Паралелно с това е започнало поетапно почистване на кварталните улици, включително и в зони без действащи договори.

Още: Липса на техника и обещания за редовно почистване на боклука: Столичната власт пак с обяснения

Бобчева подчерта, че снегопочистването е част от договорите за сметосъбиране и сметоизвозване и е пряко свързано с кризата около обществената поръчка за чистотата на София. Според нея общината не е закъсняла с мегапоръчката за седем зони на стойност близо 480 млн. лева без ДДС, но е била блокирана повече от три месеца в Агенцията за обществени поръчки, което е наложило завеждане на административно дело.

Още: Столична община: Изоставането в сметосъбирането в критичните райони на София ще бъде наваксано

По отношение на твърденията за натиск и саботаж, Бобчева призна, че фирми от сектора са отказвали да съдействат след първоначални разговори, без да дават конкретни мотиви. Това е принудило общината да спре да оповестява публично част от оперативната си информация.

Относно обвиненията, че София отново ще бъде "чистена от мафията", Бобчева обясни, че подновените договори са анекси към споразумения, подписани още през 2020 г., а не нови договори. По думите ѝ анексите са сключени с цел защита на обществения интерес и постигане на значително по-ниски цени спрямо офертите, получени при новите процедури.

Още: Два камиона при необходими пет: Столична община готви изненада със сметосъбирането

Кризата с боклука, по думите ѝ, ще може да бъде окончателно решена след решенията на съда, тъй като общината е страна по множество съдебни спорове. До тогава ще продължат временните мерки, включително работа със собствен капацитет и помощ от доброволци в някои райони.