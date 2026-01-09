Любопитно:

Задържаха българин с 1 кг кокаин и 2 кг хероин в Сърбия

Задържаха българин с 1 кг кокаин и 2 кг хероин в Сърбия

Български гражданин бе задържан с 1 килограм кокаин и 2 килограма хероин в съседна Сърбия, предаде БГНЕС. Сънародникът ни с инициали В. А. В. е задържан за 48 часа и е предаден на прокуратурата в град Смедерево. При задържането му са открити 2 000 евро и два мобилни телефона. Наркотиците са открити в ремарке на лека кола.

При операцията са задържани, освен нашия сънародник, автомобил „Мерцедес“ и ремаркето, в което са се намирали наркотиците.

