Свидетелка срещу Благомир Коцев вече е с охрана

Бившата общинска служителка от Варна Биляна Якова, за която стана известно, че е вторият защитен свидетел по делото срещу кмета Благомир Коцев, е поискала държавна охрана. Причината, посочена от нея, са изявления на градоначалника в медиите, както и реакции и коментари в социалните мрежи, които са я накарали да се почувства застрашена.

Това става ясно от нейна молба до Окръжния съд във Варна, разпространена от в. "Сега". В съдебното определение магистратите не анализират по същество твърденията ѝ, а приемат, че "цитираните изявления (не става ясно на кмета ли, в социалните мрежи или всички, б.а.) представляват достатъчно основание да се предположи, че в резултат на свидетелстването е възникнала и може да възникне реална опасност за живота и здравето на свидетелката".

Съдия Светла Даскалова разпорежда осигуряването на лична физическа охрана на Якова от страна на МВР. Освен това копие от молбата е изпратено до МВР и прокуратурата, тъй като свидетелката настоява и за разследване на отправените заплахи. Искането ѝ Благомир Коцев да бъде върнат в ареста обаче не е разгледано, тъй като свидетелите нямат процесуално право да искат промяна на мярката за неотклонение. Още: Изненадващо име е вторият защитен свидетел по делото "Коцев"

Якова е подавала сигнали до Общинската избирателна комисия, дала е показания по делото и е сезирала различни институции за предполагаемо пране на пари, свързано с даренията за паричната гаранция на кмета. Успоредно с това тя активно публикува в социалните мрежи коментари, в които изразява убеждението си за вината на Коцев. Още на 4 декември тя е подала молба до съда, в която заявява, че се чувства застрашена, а съдебното определение за охрана е постановено на следващия ден.

Жалбата

В жалбата си Якова, която се определя като пострадало лице и ключов свидетел, информира съда за "спешност, свързана с непосредствена заплаха за живота, здравето и личната ми безопасност, възникнали след излизане от ареста на обвиняемия Благомир Коцев и направени от него изявления на 1 декември в сутрешния блок на всички национални медии, които представляват директен натиск върху мен като свидетели и пострадало лице". Още: Няма да намалят солидните гаранции за общинските съветници, задържани с Благомир Коцев

Тя твърди, че след освобождаването на Коцев е започнал пряк натиск срещу нея, като посочва, че той я е назовал публично и по този начин я е наклеветил. "Заплаши и опита да ме дискредитира, създавайки условия за тежък риск за живота и здравето и сигурността ми. (...) Изявленията му представляват пряка заплаха за живота ми, опит да се влияе върху свидетел, подстрекаване към агресия от негови поддръжници, обществено насочване към омраза и унижение, злоупотреба със служебно положение", пише Якова.

В документа тя цитира четири изказвания на Коцев: "Ще заведа дело за лъжесвидетелстване."; "Атаката е инициирана от кошаревските свидетели, които прокуратурата използва като инструмент."; "Свидетелката е човек, който е уволнен от мен и за когото има подадени сигнали за злоупотреби."; "Обръщат такива хора като инструмент срещу неудобните.".

Якова посочва още, че уволнението ѝ е било отменено от съда, а сигналът срещу нея в прокуратурата е приключил с отказ за образуване на разследване поради липса на данни за извършено престъпление. Тя припомня, че през април 2024 г. Благомир Коцев и тогавашните му заместници Диан Иванов и Христо Рафаилов са обявили, че община Варна е сезирала прокуратурата във връзка с действията ѝ като ръководител на първата фаза на проекта за интегриран градски транспорт, като Коцев е твърдял, че за билетната система са похарчени милиони, а услугата е почти несъществуваща.

В жалбата си Якова отбелязва и че по време на ареста на Коцев дружеството "Балистик Сел" ЕООД е осъдило община Варна за сума над 1,3 млн. лв. за неизплатени задължения. По този казус действително има решение на Окръжния съд във Варна от октомври 2025 г., но то не е окончателно, а осъждането не е за фактури, а за "необходими и полезни разноски за извършване на дейности". Още: България през 2025 г.: "Барбутовгейт" изгони Кирил Петков от ПП

Накрая Якова изброява част от коментарите в социалните мрежи, които са я обезпокоили, като твърди, че е получила десетки агресивни и заплашителни съобщения, включително псувни, обиди и закани за убийство. По думите ѝ това е "координирана реакция, провокирана от Коцев, който насочва и подтиква публично към агресия и саморазправа спрямо мен".