Как да намалите разхода на гориво през зимата?

С настъпването на студеното време шофьорите често забелязват, че трябва да зареждат колите си с гориво по-често. Това е напълно нормално, тъй като двигателят изразходва много енергия за загряване, преодоляване на заснежени пътища и работа на отоплителните системи. Експертите обаче казват, че промяната на някои навици може да спести значителни количества гориво.

Практични методи за намаляване на разхода на гориво през зимата

Зимната експлоатация на превозни средства изисква от шофьорите не само да бъдат внимателни на пътя, но и да преосмислят обичайните си подходи към поддръжката и експлоатацията им. Ето основните препоръки от експерти, които ще ви помогнат да спестите пари.

Загряване на двигателя на колата през зимата: Кога и колко дълго трябва да се прави

Избягвайте продължително загряване на място. Спестяването на енергия започва с поддържането на правилната температура и използването на подходящите течности. Съвременните технологии елиминират необходимостта от продължително загряване на празен ход, което разхищава ресурси. Просто изчакайте минута-две, за да започне маслото да циркулира в системата, и след това започнете да шофирате на ниски обороти – това ще позволи на двигателя да достигне работна температура много по-бързо.

Важно е също да използвате висококачествено зимно масло с нисък вискозитет, което намалява триенето върху вътрешните компоненти и улеснява стартирането на автомобила в студено време.

Подготовка на каросерията и контрол на налягането в гумите. Екстериорът на автомобила влияе пряко върху разхода на гориво поради аеродинамичното съпротивление и излишното тегло. Старателното отстраняване на сняг и лед от каросерията прави автомобила по-лек и му позволява да се справя по-добре с въздушната циркулация. С тази цел външните багажници или кутии за багаж трябва да бъдат премахнати, ако не се използват, тъй като при скорост такива конструкции създават ефект на платно.

Особено внимание трябва да се обърне на гумите: тъй като налягането в тях естествено спада в студено време, дори малко отклонение от нормата принуждава двигателя да работи с повишено усилие, за да преодолее съпротивлението.

Използвайте електрониката пестеливо и шофирайте спокойно. Електрониката на интериора е пряко свързана с разхода на гориво, тъй като всички отоплители се захранват от алтернатора, който натоварва двигателя. Добра идея е да изключите отоплението на волана, огледалата и седалките веднага след като са изпълнили предназначението си. Освен това е изключително важно да се придържате към спокоен стил на шофиране без рязко ускорение. Спокойното шофиране е не само по-безопасно на хлъзгави повърхности, но и позволява на горивната система да работи на най-ефективното и икономично ниво.

Планирайте пътуванията си. Разходът на гориво се увеличава значително, когато се комбинират множество задачи в едно дълго пътуване. Когато двигателят е напълно загрят, той изразходва минимално гориво. Кратките пътувания с дълги спирания принуждават двигателя постоянно да се охлажда, което води до това всяко рестартиране да изисква увеличено отделяне на енергия за повторно загряване на системата до работни условия.

