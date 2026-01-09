Астрономи откриха най-бързия астероид: Какво е известно за него?

Използвайки данни от обсерваторията Вера Рубин, учените откриха най-бързо въртящия се астероид, за който е известно, че е по-голям от 500 метра. Изданието„Индипендънт“ пише за това.

Най-бързият астероид

Най-бързо въртящият се астероид е космическият камък, наречен 2025 MN45. Това е най-бързо въртящият се астероид, за който е известно, че съществува с диаметър над 500 метра. Той е с размери приблизително 710 метра и прави пълно завъртане на всеки 1,88 минути, докато обикаля около Слънцето в главния астероиден пояс.

За астероидите от главния пояс, ограничението на скоростта на въртене, необходимо за избягване на разрушение, е 2,2 часа. Колкото по-бързо се върти един астероид над тази граница и колкото по-голям е размерът му, от толкова по-здрав материал трябва да е съставен.

Най-бързо въртящите се астероиди, открити до момента, са обекти в близост до Земята (NEOs), преминаващи на разстояние до 50 милиона километра от Земята, което е една трета от разстоянието между нашата планета и Слънцето. Всеки астероид в рамките на 7,5 милиона километра от Земята се счита за потенциално опасен за нашата планета.

Припомняме, че астероид 2024 YR4, считан преди за опасен за Земята, сега се е насочил към нейния спътник. Учените прогнозират потенциален удар върху Луната, чиито последици биха могли да бъдат катастрофални за човечеството.

Астероидът 2024 YR4 беше открит в края на миналата година. Първоначално той се смяташе за заплаха за Земята, с вероятност за сблъсък от приблизително 3%. Актуализирани данни, получени от космическия телескоп Джеймс Уеб, обаче показаха, че той не представлява заплаха за нашата планета.

На свой ред астероидът има нова цел.

„През 2025 г. беше открито, че астероид представлява заплаха за Луната: вероятността от сблъсък между YR4 и спътника на Земята през 2024 г. се оценява на повече от четири процента, а времето на потенциалния удар се прогнозира за декември 2032 г.“, се посочва в публикацията.

Въпреки че разстоянието до Луната е 384 хиляди километра, ударът на астероида ще създаде огромно поле от космически отломки.

Според изчисленията на изследователите, потокът от микрометеорити в околоземното пространство може да се увеличи хиляда пъти.

