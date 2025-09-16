Войната в Украйна:

Икономическите очаквания за Германия се подобриха изненадващо

16 септември 2025, 14:51 часа 325 прочитания 0 коментара
Икономическите очаквания на финансовите експерти в Германия неочаквано са се подобрили през септември, показват данни на Центъра за европейски икономически изследвания ZEW, цитирани от БТА.

Индексът на нагласите се е повишил с 2,6 пункта спрямо август до 37,3 пункта. Икономистите обаче прогнозираха спад до 25 пункта. През август показателят бе отбелязал чувствителен спад.

"Експертите на финансовите пазари са предпазливо оптимистични: очакванията се стабилизират, но ситуацията се е влошила", коментира президентът на института Ахим Вамбах. По думите му рисковете остават значителни заради несигурността около митническата политика на САЩ и германската "есен на реформите".

В същото време оценката за икономическата ситуация в Германия се е влошила повече от очакваното. Показателят е спаднал със 7,8 пункта до минус 76,4 пункта, при прогноза за минус 73,6 пункта.

"С оглед на глобалната и вътрешнополитическата ситуация повишението на очакванията е като гръм от ясно небе", коментира Александър Крюгер, главен икономист в Hauck Aufhäuser Lampe.

"Остава да видим дали компаниите ще потвърдят благоприятните прогнози на анализаторите. Сегашната ситуация, която се оценява като още по-лоша, е още един шамар в лицето. В краткосрочен план над икономическия растеж продължават да тегнат тъмни облаци. Докато условията в Германия не се променят, икономическите надежди вероятно ще избледнеят. Световната икономика би могла да противодейства на това, ако в момента не беше силно разклатена от митата и геополитиката", допълни той.

