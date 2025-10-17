Войната в Украйна:

Индия вече е намалила наполовина вноса на руски петрол

17 октомври 2025, 14:33 часа 182 прочитания 0 коментара
САЩ и Индия са провали продуктивни търговски преговори и индийските рафинерии вече са намалили с 50% вноса на руски петрол. Това заяви пред Ройтерс представител на Белия дом.

Агенцията отбелязва, че според индийските представители намаляването все още не може да се отчете, макар и да се отразява в данните за вноса за декември и януари. Рафинериите вече са направили поръчки за ноември, които включваха и някои пратки, които трябва да пристигнат през декември.

Индийското правителство все още не е изискало официално от рафинериите да намалят вноса от Русия.

Индийското министерство на петрола и индийските рафинерии, които купуват руски петрол, не са отговорили за момента на молба на Ройтерс за коментар по въпроса.

Пламен Иванов
