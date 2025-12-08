Спорт:

След притеснителни сигнали: "Спаси София" търси истината за яслите

08 декември 2025, 08:28 часа 335 прочитания 0 коментара
Семействата в столицата ще имат възможност да изразят своите виждания за работата на яслите, за да помогнат на местните власти в изготвянето на стратегия за подобряване на системата. Това ще стане чрез участие в специална анкета, инициирана от регионалната партия "Спаси София".

Искаме да разберем какво се случва в яслите през очите на семействата, твърдят от организацията.

"Целта е подкрепа, не обвинения"

Столична община ще разпространи до родителите анкетата за качеството на грижата в общинските ясли. "След като получихме сигнали за лошо отношение към деца, поискахме да получим обратна връзка директно от родителите", се казва в становище на партията.

Тяхната позиция е, че това е инструмент за подобрение, а не за обвинения. Целта на анкетата е да покаже къде грижата е на високо ниво и къде има нужда от подкрепа, повече внимание или организационни промени.

"Само с адекватни данни можем да предприемем ефективни стъпки за системно подобрение на услугата. Фокусът е върху средата за децата и яслите да бъдат места, в които всяко дете е защитено, спокойнo и обгрижванo с уважение", коментират от "Спаси София".

Източник: iStock

Поредно проучване в столицата

Това е поредната подобна инициатива на местната власт в столицата.

В края на октомври Столична община обяви, че кани родителите да споделят мнението си за детските градини и ясли, разпространявайки онлайн анкета.

Въпросите обхващаха критериите на родителите при избора на детска градина или ясла, фактори като качество на образованието, близост, условия на средата, отношение на персонала, нагласи и очаквания за компенсации, такси и възможности по време на ваканциите, както и причините за избора на частна или общинска детска градина.

Целта беше искрените отзиви на родителите да помогнат на екипа на кмета Васил Терзиев да планира по-добре строителството и разширението на детските градини, да подобри политиките и програмите в предучилищното образование, както и да осигури по-добра грижа и достъп до качествена среда за всяко дете.

Десислава Любомирова
