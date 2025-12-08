Спорт:

Фините настройки на Бюджет 2026: Синдикатите отново недоволни

Няма бюджет, който да угоди на работодателите и на синдикатите едновременно. Нещо се обърка във фините настройки на бюджета, но получихме уверени, че фините настройки ще бъдат оправени. Това заяви президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов пред bTV. Той отсече, че не харесва и новия вариант на бюджета.

"Ще подкараме управляващите от догодина"

Манолов посочи, че от следващата година „управляващите трябва да бъдат подкарани от самото начало“. Трябва ли да има облагодетелствани чуждестранни компании, трябва ли данъчната система да бъде такава, каквато е в момента, запита синдикалният лидер. Той отбеляза, че 10% увеличение на заплатите ще има за хората в обществения сектор, като за някой дори и малко повече.

За заплатите на младите лекари, Манолов отчете, че средствата ще бъдат заложени в бюджета на Министерство на здравеопазването.

Председателят на Управителният съвет на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев добави, че БСК няма бъде част от политически организирани мероприятия. Трябва да гледаме в много по-далече хоризонт от това, което ни очаква, призова Митрев.

