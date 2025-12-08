Грипът бързо заема терена: Ангел Кунчев каза кога ще е пикът

Грипът доминира над ковида. Процентът на положителните грип проби мина 10% и е очакваният грип е H3N2. Все още има букет и респираторни вируси, но това характерно за грипа – веднъж появил се, много бързо заема терена. Това заяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев пред bTV. Още: Грип още няма, но ни атакуват множество други вируси

Кога се очаква пикът на грипа?

По думите му в момента заболеваемостта се движи като миналата година и за момента няма изненада. Колко бързо ще се развие грипът – зависи от това колко ние му позволим, посочи доц. Кунчев и даде пример, че предстоящите празници ще улеснят разпространението на грипа.

Той разясни, че грипът протича с остро начало – температура, липса на апетит, болка в мускулите и др. „Вероятно ще се ускори ръстът на грип, но вероятно пикът ще е през януари месец“, очаква доц. Ангел Кунчев.

Доц. Кунчев добави, че от началото на сезона мерките за ограничаване на вирусите и на грипа не спират в детските градини и яслите. Всеки е фокусиран да реагира навреме, така че филтърът, който се осъществява в яслите и градините е добър, отчете главният държавен здравен инспектор.

Доц. Кунчев отчете още, че всичко зависи от производителите колко ваксини ще отпуснат на пазара.

Той отчете, че заболеваемостта е по-висока сред по-възрастните хора.

