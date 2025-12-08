Втори Бюджет 2026: Не карайте площада да ви измете, предупреждава ПП

Втори нескопосан опит с държавния бюджет - такава е позицията на "Продължаваме промяната" за новия проектобюджет на държавата за 2026 година. И послания към управляващите: "Няма да стане по този начин, колеги! Откажете се! Очевидно не можете да управлявате тази държава. Подайте си оставката преди сряда. Не карайте площада да ви измете!" - Още: Прекроеният Бюджет 2026 - публикуван в 11:57 часа в петък вечер

"Опитват се пак да ни излъжат и да ни замажат очите, като отложат две от най-скандалните мерки за 2027 г. – вдигането на осигуровките за пенсия и на данъка върху дивидента. Но за сметка на това са натворили нови скандали", посочват от ПП. И дават примери:

Първо, няма ги парите за младите лекари и медицинските сестри. 260 млн. евро, които обещаваха пет пъти и накрая ги вписаха в предишния бюджет на НЗОК под натиск, сега пак са изчезнали от бюджета. Щяло да има 30 млн. евро, може би през Министерството на здравеопазването, и то само за специализантите. Нито лев за медицинските сестри, нито лев за всички други, които работят в здравната система - Още: Втори проект за Бюджет 2026: Повече за заплати за лекари, по-малко за полицаи, военни и учители

Според ПП, в парите за здравеопазване се виждал "натиск на частните болници". "Няма нито един текст, даже и онези куците от предишния бюджет, за минималните заплати на лекарите и на медицинските сестри в системата. Но за сметка на това отчитат 260 млн. евро спестени разходи за здравеопазване".

"Има и едни други спестени разходи – 741 млн. евро от капиталовата програма. Това са пътища, жп и др. проекти. Явно след като ги натиснахме, са решили, че точно тези касички няма да бъдат попълнени с въпросните 741 млн. евро. За сметка на това заплатите във Висшия съдебен съвет продължават да се вдигат от 24 000 лв. на месец на 30 000 лв. Промяна в този бюджет няма. Заплатите в съда и прокуратурата, където сме най-добре платени спрямо Европа, се вдигат най-много – с почти 14%, спрямо 10% за другата администрация. Заплатите в КПК са намалени. Увеличението ще бъде само 42%, а не 52%, както беше в предишния проект на бюджет", изброява ПП.

"Цялата сметка за заплати в останалата част на администрацията не е мръднала. Единственото, което са направили, е да ги раздадат малко по-справедливо, което е някакъв напредък, но така нареченото "отвързване" на заплатите всъщност не е отвързване. Казва се само: догодина няма да се прилагат текстовете на закона, но по-догодина ще видим.

Вместо да се намалят парите за издръжка на администрацията, те са се вдигнали. Това са парите за ремонти, ток, консумативи и издръжка по всички административни сгради. Те се вдигат с 47 млн. лв. върху вече 20-процентовото увеличение в предишния бюджет. Да си имат ведомствата да си харчат. Или, казано иначе – ще харчим 700 млн. лв. повече за тоалетна хартия и ремонти, но няма да дадем 260 млн. лв. за заплати в здравеопазването.

Това са приоритетите на тази коалиция и затова тя трябва да си ходи на момента", заключват от ПП.

Приходи - откъде?

От ПП наблягат на следното: "Скандални са промените в приходите. Те са паднали, тъй като няма да вдигат осигуровките и няма да има данък дивидент догодина. По-догодина ще има. Но тъй като не им стига и не могат да направят достатъчно спестявания, са измислили от въздуха едни 300 млн. евро повече приходи от продажби на въглеродни квоти. Това, като отворим детайлната тригодишна прогноза, е със същия текст като в предишния бюджет. Така че как са се появили тези приходи – може би само Теменужка Петкова може да каже.

Освен това са запазили едни 800 млн. евро измислени приходи от ДДС, които няма да се случат, както не се случиха тази година. Тоест реалният дефицит в този бюджет е най-малко 4%, а по-скоро 4,5%, а не 3%. И тези счетоводни трикове, които са натворили в тази хартия за три дни, няма как да го скрият.

Казано накратко – този бюджет е за кошчето и в много отношения е доста по-лош от предишния бюджет".

Срещу новия проект за бюджет се обяви и бившият лидер на БСП Корнелия Нинова. Накратко какво каза тя, като определя новото предложение за "по-голяма измама" от предишното:

Привилегированата каста увеличава заплатите си: депутати, министри, регулатори (400 души) на всеки 3 месеца автоматично. (бел. ред. - Нинова има предвид, че си остава досегашният механизъм за определяне на заплатите на тези държавни длъжности както досега) Правителството прави реверанс към хазарта като намалява таксата от 25 на 22%. Младите лекари са излъгани. 260 млн. за заплати са се изпарили. Присъдата с увеличените вноски (осигуровки) за работещите е произнесена. Само е отложено нейното изпълнение. Ще плащат 15% повече през 2027 и 2028 г. ⁠Майчинството и минималната работна заплата от 2026 до 2028 са замразени. Обезщетението за безработица е замразено. Намаляват парите за образование Дългът остава 10 млрд. за 2026 г. и расте всяка следваща. Дефицитът в новия бюджет е по-висок от стария със 721 млн. Парите за култура са на санитарния минимум.