Еврозоната е едно сигурно пристанище, но от нас зависи накъде ще плуваме: Говори Росен Плевнелиев

"Еврозоната е едно сигурно пристанище за нашите пари и за нашите банки. Отиваме в едно сигурно пристанище, но зависи от нас накъде ще плуваме и накъде ще насочим кораба си. Това са неща, които сами трябва да свършим, да имаме дългосрочен план. Еврото само ще ни помогне". Това заяви пред bTV президентът на България в периода 2012-2017 г. Росен Плевнелиев.

Кои допринесоха за приемането на еврото?

По думите му никога не е късно влизането ни в еврозоната.

Той посочи, че за една година България влезе и в Шенген, и в еврозоната. „Бойко Борисов и Владислав Горанов допринесоха много за влизането на България в еврозоната“, добави Росен Плевнелиев.

Той изтъкна, че влизането в евроозната е по-добра предпоставка за равенство в доходите.

Застрашено ли е еврото?

Припомняме, че Европейският съд опроверга в петък разпространените твърдения, че е приел за разглеждане жалба срещу решението България да въведе еврото от 1 януари 2026 г. Ден по-рано бившият вицепремиер от кабинета на Жан Виденов Румен Гечев съобщи във Facebook, че висшата европейска съдебна инстанция е дала ход на дело, оспорващо решението на финансовите министри от ЕС за присъединяването ни към еврозоната.

В официално съобщение до медиите съдът уточнява, че няма взето решение нито за допустимостта, нито за основателността на жалбата. На този етап тя единствено е заведенa в регистъра и е разпределенa на съдебен състав.

"Завеждането на жалбата в регистъра, връчването ѝ на ответника и разпределянето на делото на съдебен състав са просто стандартни процесуални етапи", посочват от Люксембург.

"Общият съд не е вземал никакво решение по допустимостта, нито по основателността на жалбата", подчертава още съобщението, като се допълва, че извършените административни действия "по никакъв начин не предопределят изхода на делото".

