Срещу Пеевски и Борисов, нови избори и България в подем: Протестът на поколението Gen Z

Борим се срещу Пеевски и Борисов, защото те са събирателен образ на корупцията, в която е затънала държавата. Но това не значи, че са само те. И хората зад тях, и лидерите на партии. Нужна е промяна. Това коментира студентът Мартин Атанасов в ефира на Нова телевизия относно протестите и исканията на младите хора в страната.

"Няма да се приберем вкъщи"

"Ние студентите и младите хора няма да се приберем вкъщи. Ще отстояваме себе си на протеста, защото това, което се случва в държавата е скандално", категоричен беше той.

Според него резултатът от протеста ще е след 1-2-5 години. Представя си тогава България да е по-добро място за живеене - страна, където се отварят нови бизнеси, място, където идват инвеститори и създават нови работни места. "Представям си България в подем, с добра образователна и здравна системи, с добра съдебна система, в която не трябва да си платиш, за да излезеш, защото си арестуван незаконосъобразно", допълни той.

Попитан, смята ли че сега е моментът правителството да падне и да се стигне до нови предсрочни избори, той отговори, че е време за нови избори. "Стига толкова", категоричен бе младежът. И добави: "Разбира се, само оставка не е достатъчна. Тук идва ред на нашата гражданска отговорност. Така че не е достатъчно да излезем само на протеста, трябва да излезем и да гласуваме, а след това трябва да си осигурим честни избори. Защото свободата не се защитава само по площадите, а ежедневно".