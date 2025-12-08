Измами с горива и данъци: Не са кокошкарски схеми, БПГА поиска държавна намеса

Сивият сектор що се отнася до горивата в България е стотици милиони евро – около 1% от това, което държавата искаше да събере като допълнителни осигурителни вноски с първия проект за държавен бюджет през 2026 година. За последните 4 години този сектор си остава устойчив. Това заяви председателят на УС на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев.

Няма данни, че "Лукойл Нефтохим" е замесен, но има и други данъчни складове и производство, извън бургаската рафинерия. Това не са кокошкарски схеми и дребни неща, предупреди Бенчев. По думите му, големи вериги не участват в този процес, в този сив сектор.

Допълнителен автоматичен контрол от държавната администрация по бензиностанции и за земеделски производители – това са част от мерките, които предлага БПГА.

Още: Има ли достатъчно гориво и какво ще стане с "Лукойл": Енергийният министър каза

Проблеми в сектора с горивата засега няма, но имаме 6 месеца да решим нещата с "Лукойл Нефтохим". Зависи най-вече от това как големите играчи ще се разберат за активите (извън Русия) на "Лукойл", добави той. За щастие с цената на петрола на международните пазари не се случва нищо, не очакваме нищо да се случи и в следващите дни, добави Бенчев.

Това вече е част от риска – така Бенчев коментира случилото се с танкера "Кайрос", като наблегна и на медийните публикации, че корабът е довлечен в български води от руски влекач. Вече говорим за геополитика, посочи той.

Още: Евакуираха трима членове на екипажа на блокирания край бреговете ни танкер "Кайрос"