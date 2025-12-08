След наводненията: Отменят частичното бедствено положение в Община Созопол

Днес ще бъде отменено частичното бедствено положение в Община Созопол. Това съобщи кметът Тихомир Янакиев в ефира на Нова телевизия. Припомняме, че то беше обявено след обилните дъждове в събота на територията на село Зидарово, които затрудниха достъпа заради нарушена инфраструктура. На няколко места в община Бургас, Приморско и Созопол имаше изключително критични ситуации.

Ситуацията се нормализира

"Когато започнем работа, първо ще получим сводките на терен от кмета на селото. Но при всички положения, това което от вчера знаем е, че ситуацията се нормализира", обясни кметът на Созопол.

По думите му са пострадали 9 къщи, но най-засегната е инфраструктурата на селото. "Щетите подлежат на анализ, а след това ще подадем нашите доклади до Комисията по бедствия и аварии", каза той.

Той добави, че всички говорят за промяната на климата, която се случва пред очите ни, но никой не иска да повярва, че това ще засегне и него. "Времето става все по-екстремно - 15-20 градуса през август с обилни валежи с гръмотевици, дълги суши през лятото с пожари. Ние трябва да сме подготвени за това", смята Янакиев.

Той обясни, че село Зидарово е с най-много дерета. "Взехме превантивни мерки по настояване на кмета. По-голямата част от деретата в селото бяха почистени, на някои от тях бяха направени бетонни легла, за да може да имаме по-добра проводимост на водата, ако дойде. Така че ние превантивните мерки поетапно ги взимаме", каза той.

"Аз мисля, че тук трябва да работим заедно, ръка за ръка с държавата. И тя трябва да разбере, че тези бедствия представляват изключително сложна ситуация за общините", коментира кметът.