Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

По-малко сделки, по-високи цени и по-недостъпни жилища: Ще повтори ли България хърватския сценарий

14 август 2026, 10:29 часа 765 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
По-малко сделки, по-високи цени и по-недостъпни жилища: Ще повтори ли България хърватския сценарий

България често е сравнявана с Хърватия по отношение на подхода и ефекта от приемането на еврото. Сравнение обаче може да се направи и по линията на имотния пазар, който в Хърватия става все по-недостъпен - с ръст на цените, въпреки спада при сключените сделки.

Ако България следва този модел, имотите у нас също ще стават все по-недостъпни, анализира Александър Гергов, управляващ съдружник в компанията за недвижими имоти.

"Ще се сринат ли цените на имотите в България? Броят сделки е тръгнал надолу с двуцифрен темп, но какво означава това? Много хора сравняват България с Хърватия около приемането на еврото и за това как се развиват нещата в тяхната икономика. Ръст на цените, висока инфлация и т.н. Критиците на имотния пазар обаче предричат крах и едва ли не разпродажба на имоти. Ако вземем за пример Хърватия, то нещата могат да изглеждат и различно от предвиждания сценарий", предупреждава той.

Още: Сделките с имоти стават ад заради законова промяна

Какво се случи в Хърватия

Гергов обяснява как се движи имотният пазар в Хърватия преди и след еврото, съпоставено с пазара у нас.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Те влизат в еврозоната януари 2023 г. Две години преди влизането им в еврото при тях цените растат с много високи темпове (за 2022 г. около 15% повишение), а заедно с това расте и броят на сделките и активността на пазара с всяко тримесечие. През 2023 г. (годината, в която приемат еврото) цените на имотите продължават да вървят нагоре, но се появява спад на броя сделки. В следващата 2024 г. цените отново нарастват с около 10%, НО броят сделки е спаднал със същите около 10%. През 2025 г. цените се повишават с около 14%, НО броят сделки вече спада с над 20%. През първото тримесечие на 2026 г. цените отново са се повишили с около 14%, НО спадът при броя сделки вече е много голям – около 40%. При новото строителство спадът е дори по-голям – около 50%, а при съществуващите жилища е около 37%. Това категорично означава влошаване на достъпността до жилища и че все по-малко хора вече могат да си купят собствен имот", категоричен е експертът.

По думите му в България за момента сценарият е доста сходен - силен ръст на цените и на броя сделки 2 години преди приемането на еврото, но в годината на приемането на еврото първите 2 тримесечия показват спад на броя сделки с 15–18%, но и лек ръст при цените.

Още: Имотният парадокс у нас: Повече жилища, по-малко хора, а растящи цени

"Дали се движим към това имотите да стават все по-недостъпни и в България и промяна в цените да няма въпреки спада на броя сделки, или пък сме се запътили към това цените да се сринат и имтотите да станат достъпни за всички", пита той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
имоти Жилища сделки имотен пазар недвижими имоти цени приемане на еврото
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес