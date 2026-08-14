По-малко сделки, по-високи цени и по-недостъпни жилища: Ще повтори ли България хърватския сценарий

България често е сравнявана с Хърватия по отношение на подхода и ефекта от приемането на еврото. Сравнение обаче може да се направи и по линията на имотния пазар, който в Хърватия става все по-недостъпен - с ръст на цените, въпреки спада при сключените сделки.

Ако България следва този модел, имотите у нас също ще стават все по-недостъпни, анализира Александър Гергов, управляващ съдружник в компанията за недвижими имоти.

"Ще се сринат ли цените на имотите в България? Броят сделки е тръгнал надолу с двуцифрен темп, но какво означава това? Много хора сравняват България с Хърватия около приемането на еврото и за това как се развиват нещата в тяхната икономика. Ръст на цените, висока инфлация и т.н. Критиците на имотния пазар обаче предричат крах и едва ли не разпродажба на имоти. Ако вземем за пример Хърватия, то нещата могат да изглеждат и различно от предвиждания сценарий", предупреждава той.

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Какво се случи в Хърватия

Гергов обяснява как се движи имотният пазар в Хърватия преди и след еврото, съпоставено с пазара у нас.

"Те влизат в еврозоната януари 2023 г. Две години преди влизането им в еврото при тях цените растат с много високи темпове (за 2022 г. около 15% повишение), а заедно с това расте и броят на сделките и активността на пазара с всяко тримесечие. През 2023 г. (годината, в която приемат еврото) цените на имотите продължават да вървят нагоре, но се появява спад на броя сделки. В следващата 2024 г. цените отново нарастват с около 10%, НО броят сделки е спаднал със същите около 10%. През 2025 г. цените се повишават с около 14%, НО броят сделки вече спада с над 20%. През първото тримесечие на 2026 г. цените отново са се повишили с около 14%, НО спадът при броя сделки вече е много голям – около 40%. При новото строителство спадът е дори по-голям – около 50%, а при съществуващите жилища е около 37%. Това категорично означава влошаване на достъпността до жилища и че все по-малко хора вече могат да си купят собствен имот", категоричен е експертът.

По думите му в България за момента сценарият е доста сходен - силен ръст на цените и на броя сделки 2 години преди приемането на еврото, но в годината на приемането на еврото първите 2 тримесечия показват спад на броя сделки с 15–18%, но и лек ръст при цените.

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"Дали се движим към това имотите да стават все по-недостъпни и в България и промяна в цените да няма въпреки спада на броя сделки, или пък сме се запътили към това цените да се сринат и имтотите да станат достъпни за всички", пита той.