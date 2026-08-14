Радар за икономика: Най-важните новини на 14 август 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 14 август 2026 г.:

Големи обещания: Как управляващите ще топят дефицита и ще спасяват европари

Прекратяване на процедурата за свръхдефицит, наложена на България от ЕС, ограничаване на неефективните публични разходи, повишаване на събираемостта на данъци и осигуровки и пълно усвояване на достъпния европейски ресурс - това са финансовите приоритети на правителството на Румен Радев, заложени в управленската му програма за 2026-2030 г., публикувана през август. В раздел 3, където са бюджетът и евросредствата, кабинетът заявява намерение да води "предвидима фискална политика".

Още: Големи обещания: Как управляващите ще топят дефицита и ще спасяват европари

По-евтин ток и капитализъм за по-силна енергетика: Планът на Румен Радев

Кога в България обикновените битови потребители ще могат да избират на свободен пазар от кого да купуват ток без ограничения? В управленската програма на Румен Радев вече има по-ясни щрихи и някои срокове.

Още: По-евтин ток и капитализъм за по-силна енергетика: Планът на Румен Радев

Турски фирми идват да строят АМ "Черно море". Радев преди месец обяви, че няма общо с "Боташ"

Турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу разкри, че турски компании ще участват в предстоящото строителство на автомагистрала "Черно море" между Варна и Бургас заедно с български фирми. Пред БТА той каза, че на срещите си в София с премиера Румен Радев и с министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев са обсъдили са обсъдили и бъдещия строеж на магистралата, в който се очаква да участват инвеститори от Турция.

Още: Турски фирми идват да строят АМ "Черно море". Радев преди месец обяви, че няма общо с "Боташ"

Снимка: Президентство на Турция

Спрян от Пеевски? Кабинетът "Радев" дава път на завода за барут на Гебрев три дни след взрива в "ЕМКО"

Правителството на Румен Радев дава "зелена светлина" на готвения отдавна завод за барут на оръжейния търговец Емилиян Гебрев, който е собственик на "ЕМКО" и "Дунарит". Това става ясно от публикуван на 13 август документ за обществено обсъждане (с продължителност един месец) от страна на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. С постановлението се предлага „АХЕЛОЙ ОПМ“ ООД и „КАРАШ ИНВЕСТ“ ЕООД да се включат като нови обекти към Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност.

Още: Спрян от Пеевски? Кабинетът "Радев" дава път на завода за барут на Гебрев три дни след взрива в "ЕМКО"

Еврото завършва седмицата с рязка промяна спрямо долара

След като на 7 август еврото записа месечен рекорд в курса спрямо щатския долар - 1,1562, курсът започна да пада надолу и на 13 август европейската единна валута стигна най-ниската си стойност от 10 дни насам. Все пак еврото остава над психологическата граница от 1,15 спрямо щатския долар от 30 юли насам, а днес промени и посоката - от низходяща тя стана възходяща.

Още: Еврото завършва седмицата с рязка промяна спрямо долара

Цената на петрола реагира, след като САЩ заплашиха Иран с икономическа изолация

Цените на петрола отбелязаха ръст в ранните часове на петък, 14 август, след като САЩ заявиха, че морската блокада на иранските пристанища може да продължи „за неопределено време“. Това отново разпали опасенията относно енергийните потоци през ключовия Ормузки проток. Фючърсите на сорта „Брент“, които служат за международен еталон за цената на петрола, отбелязаха ръст от 1,72% до 88,57 долара за барел към момента на публикуване, докато фючърсите на американския сорт WTI се повишиха с 2,04% до 82,91 долара за барел.

Още: Цената на петрола реагира, след като САЩ заплашиха Иран с икономическа изолация