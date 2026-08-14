Турски фирми идват да строят АМ "Черно море". Радев преди месец обяви, че няма общо с "Боташ"

Турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу разкри, че турски компании ще участват в предстоящото строителство на автомагистрала "Черно море" между Варна и Бургас заедно с български фирми. Пред БТА той каза, че на срещите си в София с премиера Румен Радев и с министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев са обсъдили са обсъдили и бъдещия строеж на магистралата, в който се очаква да участват инвеститори от Турция.

"Имаме предложение от българска страна"

"Особено що се отнася до магистралата, която ще продължи и на север от България – разгледахме сътрудничеството с турските изпълнители. Говорим за магистрала над сто километра, която след това ще се свърже с Румъния. По този въпрос нашите технически делегации вече бяха извършили определени проучвания. Ние също прегледахме тези неща и, честно казано, планираме да ги реализираме в предстоящия период", обяви министър Уралоглу.

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"От една страна, имаме такова предложение от българска страна, а от друга - ние със сигурност разполагаме с капацитета да го реализираме. Важно е, че при изпълнението на тази работа тук е ценно да има местни партньори и в проекта задължително да участват български граждани", сподели министърът на транспорта на Турция.

Според него е вероятно проектът да бъде реализиран под формата на публично-частно партньорство и ще продължи дълги години.

Снимка: Президентство на Турция

Той обърна внимание, че от гледна точка на Турция - граничните пунктове, най-вече "Капъкуле – Капитан Андреево" и "Хамзабейли – Лесово", вече са твърде недостатъчни, защото трафикът е голям. "Работим и по въпроса за нови гранични пунктове. Надявам се, че ще открием нови пунктове както за железопътния, така и за пътния транспорт", допълни Уралоглу.

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Румен Радев вече заяви, че това няма общо с "Боташ"

Веднага се повдига въпросът дали включването на турски компании в проекта за АМ "Черно море" не е свързано с 15-месечното замразяване на договора между българското държавно дружество "Булгаргаз" и турското "Боташ", договорено от Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган през юли по искане на нашата страна. Договорът е изключително изгоден за Анкара, защото плащаме по 500 000 долара на ден за достъп до турската мрежа, без да имаме възможност да използваме пълния ѝ капацитет (по данни на Министерство на енергетиката).

Споразумението бе подписано през 2023 г. от служебното правителство на Гълъб Донев, назначено от тогавашния президент Румен Радев.

След договорката с Ердоган настоящият премиер заяви: "И това няма нищо общо с магистрала „Черно море“, с безплатен превоз на ток през България, с водите на Марица и Тунджа, с блок „Хан Тервел“, с въздуха, който дишаме, и т.н. Този протокол няма нищо общо с който и да е друг проект – това е свободен протокол в газовата сфера" - във връзка с това дали съгласието на Турция е било обвързано с друга договорка.

По-късно българското правителство одобри прехвърлянето на 33% от правата за проучване на нефт и газ в блок „Хан Тервел“ в Черно море на турската държавна компания TPAO чрез компанията Shell. Решението предизвика сериозни политически дебати и критики: Турция влиза в търсенето на газ в България: каква е цената?