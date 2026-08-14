Спорт:

Турски фирми идват да строят АМ "Черно море". Радев преди месец обяви, че няма общо с "Боташ"

14 август 2026, 16:13 часа 238 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерски съвет
Турски фирми идват да строят АМ "Черно море". Радев преди месец обяви, че няма общо с "Боташ"

Турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу разкри, че турски компании ще участват в предстоящото строителство на автомагистрала "Черно море" между Варна и Бургас заедно с български фирми. Пред БТА той каза, че на срещите си в София с премиера Румен Радев и с министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев са обсъдили са обсъдили и бъдещия строеж на магистралата, в който се очаква да участват инвеститори от Турция.

"Имаме предложение от българска страна"

"Особено що се отнася до магистралата, която ще продължи и на север от България – разгледахме сътрудничеството с турските изпълнители. Говорим за магистрала над сто километра, която след това ще се свърже с Румъния. По този въпрос нашите технически делегации вече бяха извършили определени проучвания. Ние също прегледахме тези неща и, честно казано, планираме да ги реализираме в предстоящия период", обяви министър Уралоглу.

Още: Окончателен съдебен удар: Държавата незаконно крие за какво е похарчила парите по "Боташ"

"От една страна, имаме такова предложение от българска страна, а от друга - ние със сигурност разполагаме с капацитета да го реализираме. Важно е, че при изпълнението на тази работа тук е ценно да има местни партньори и в проекта задължително да участват български граждани", сподели министърът на транспорта на Турция.

Според него е вероятно проектът да бъде реализиран под формата на публично-частно партньорство и ще продължи дълги години.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Президентство на Турция

Той обърна внимание, че от гледна точка на Турция - граничните пунктове, най-вече "Капъкуле – Капитан Андреево" и "Хамзабейли – Лесово", вече са твърде недостатъчни, защото трафикът е голям. "Работим и по въпроса за нови гранични пунктове. Надявам се, че ще открием нови пунктове както за железопътния, така и за пътния транспорт", допълни Уралоглу.

Още: Корупция с българския петрол и газ в Черно море: Да или не? (ВИДЕО)

Румен Радев вече заяви, че това няма общо с "Боташ"

Веднага се повдига въпросът дали включването на турски компании в проекта за АМ "Черно море" не е свързано с 15-месечното замразяване на договора между българското държавно дружество "Булгаргаз" и турското "Боташ", договорено от Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган през юли по искане на нашата страна. Договорът е изключително изгоден за Анкара, защото плащаме по 500 000 долара на ден за достъп до турската мрежа, без да имаме възможност да използваме пълния ѝ капацитет (по данни на Министерство на енергетиката).

Споразумението бе подписано през 2023 г. от служебното правителство на Гълъб Донев, назначено от тогавашния президент Румен Радев.

След договорката с Ердоган настоящият премиер заяви: "И това няма нищо общо с магистрала „Черно море“, с безплатен превоз на ток през България, с водите на Марица и Тунджа, с блок „Хан Тервел“, с въздуха, който дишаме, и т.н. Този протокол няма нищо общо с който и да е друг проект – това е свободен протокол в газовата сфера" - във връзка с това дали съгласието на Турция е било обвързано с друга договорка.

По-късно българското правителство одобри прехвърлянето на 33% от правата за проучване на нефт и газ в блок „Хан Тервел“ в Черно море на турската държавна компания TPAO чрез компанията Shell. Решението предизвика сериозни политически дебати и критики: Турция влиза в търсенето на газ в България: каква е цената?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Турция АМ Черно море Румен Радев турски фирми Боташ
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес