"България е приела еврото с подправени данни": Евростат посочи реалния ни дефицит и сега има искания за нов референдум

24 април 2026, 8:45 часа
Снимка: iStock
"България е приела еврото с подправени данни": Евростат посочи реалния ни дефицит и сега има искания за нов референдум

Еврото вече е факт. Решението е взето. Процесът е приключен. Но изнесеният от Евростат скандален факт не може да бъде прикрит — България е приета в еврозоната със статистическа измама. Публикувани данни на Евростат са категорични: през 2025 г. сме имали бюджетен дефицит 3.5% при допустими 3%. Което означава само едно — влизането ни в Еврозоната е станало със заобикаляне на правилата, които самите управляващи години наред представяха като „задължителни“. Това коментира в свой пост във Фейсбук Велизар Енчев - дипломат, университетски преподавател, журналист и бивш депутат от НФСБ.

Искане за нов референдум

По думите му бариерата за Еврозоната е ясна — максимум 3% дефицит, а отчетеният от България резултат е 3.5%.

"Това е чудовищна измама, която не може да бъде заметена под килима", категоричен е той.

Според него има въпроси, които изискват незабавни отговори:

  • Защо Националният статистически институт и Министерство на финансите са работили с данни, които не съвпадат с окончателната оценка на Евростат?
  • Кой е взел политическото решение да се върви напред въпреки отклонението?
  • Имало ли е натиск за „позитивен“ резултат на всяка цена?

"Това не е разлика в запетаята. Това са милиарди и доверие. И реакцията не може да бъде размита", смята Енчев и призовава за последващи мерки:

  • Парламентарна комисия за разследване. С ясен мандат — кой е докладвал, как и защо има разминаване с данните на Евростат.
  • Пълен одит от Сметната палата на България. Без политически чадър.
  • Прокурорска проверка. Ако има манипулация или подвеждане — това е въпрос на закон, не на мнение.
  • Публичност и граждански натиск.
  • Референдум - за доверието, не само за валутата

"Еврото е вече въведено. Но доверието липсва. Допитването може да не върне процеса назад, но ще покаже дали обществото приема фалшификацията на кабинета "Желязков", която уби лева. Изводът е горчив: България влезе в Еврозоната с измама, без да покрие критериите и без да попита гражданите си. И ако позволим това да остане без последици, без масов протест с искане за референдум, значи не сме Народ, а...", пише още Енчев.

"Явна измама"

Същата позиция споделя и Тихомир Василев, основател на сдружение "Български глас", коалиционен партньор на ДПС-Ново начало, който впоследствие реши да се оттегли от партията. Той е и бивш депутатът от "Изправи се. БГ" на Мая Манолова - ОЩЕ: Мая Манолова за МВР акция срещу неин активист: Настояваме Борисов да върне уреда за варене на компоти

"Процесът е приключен, но данните на Евростат сочат, че правилата са заобиколени. Фалшификацията се задълбочава и с неплащането от страна на правителство на ГЕРБ/БСП/ДПС/ИТН на фирми по обществени поръчки, за което то е написало, че ще плати през 2026 г. Изискването за влизане в Еврозоната е ясна — максимум 3% дефицит. Евростат обаче казва, че дефицитът е 3,5%. Имаме разминаване, което сочи за явна измама и въпросът е кой и как е направил тази схема", пита той.

Василев също зададе въпроси по темата:

  • Защо МФ, НСИ са работили и са дали различни данни от тези на Евростат Били ли да наясно Председателя на НС, президента и министърпредседателя с тази манипулация?
  • Кой е взел политическото решение да влизаме в еврозоната въпреки фалшивите данни
  • Натискано ли е за „позитивен“ резултат на всяка цена?
  • Ще има ли прокурорско разследване на виновниците за измамата?
  • Ще има ли парламентарна комисия, която да е с ясен мандат и да провери кой е изготвил доклада, кой е докладвал, кой го е поръчал и кой е разрешил тази манипулация?

Той също призова за провеждане на референдум, но директно за излизане от еврозоната.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
евро дефицит Евростат еврозона приемане на еврото
