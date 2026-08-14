Спрян от Пеевски? Кабинетът "Радев" дава път на завода за барут на Гебрев три дни след взрива в "ЕМКО"

Правителството на Румен Радев дава "зелена светлина" на готвения отдавна завод за барут на оръжейния търговец Емилиян Гебрев, който е собственик на "ЕМКО" и "Дунарит". Това става ясно от публикуван на 13 август документ за обществено обсъждане (с продължителност един месец) от страна на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. С постановлението се предлага „АХЕЛОЙ ОПМ“ ООД и „КАРАШ ИНВЕСТ“ ЕООД да се включат като нови обекти към Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност.

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Това е ключовата последна стъпка, която на практика да задейства разрешението за обекта край Смядово, област Шумен. Определянето на двете фирми за стратегически обекти от значение за националната сигурност ги поставя под прякото наблюдение и контрол от страна на ДАНС по отношение идентифицирането и оценката на потенциалните рискове и заплахи, както и определянето на комплекс от мерки, гарантиращи осигуряването на физическата и информационната защита на предприятията.

Около завода се завъртя голям публичен скандал преди години след твърдения на бившия министър на икономиката от кабинета "Денков" Богдан Богданов, че ДАНС са оттеглили одобрението си в последния момент и определянето на обекта като стратегически за националната сигурност е пропаднало буквално на заседанието, на което е трябвало да се гласува. Той свърза с тези действия санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски. Пеевски и до днес не е коментирал темата.

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Скандалът със завода за барут: Пеевски, ДАНС и Гебрев

Снимка: Емилиян Гебрев, БГНЕС

През януари 2025 г. бившият военен министър Бойко Ноев каза в интервю за "Свободна Европа", че Делян Пеевски "с едно обаждане" е спрял строежа на завода за барут. По думите на Ноев, действието се разиграва на 6 март 2024 г. В дневния ред на Министерския съвет има точка, с която две частни оръжейни фирми - "Ахелой ОПМ" ООД и "Караш Инвест" ЕООД - трябва да бъдат обявени за стратегически обекти от значение за националната сигурност.

Като едноличен собственик на дружеството "Караш инвест" е посочен синът на Емилиян Гебрев - Христо Емилиянов Гебрев.

Още в началото на 2024 г. се разбира, че оръжейният търговец Емилиян Гебрев има план за изграждането на завод за барут, който е в напреднала фаза. Това става публично известно покрай проект за решение на Министерски съвет. Само с едно телефонно обаждане обаче Пеевски вади точката от дневния ред, а няколко дни по-късно ДАНС преобръща мнението си и на практика оттегля разрешението, твърдеше Ноев. По онова време санкционираният политик е депутат и съпредседател на единното още ДПС.

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Богдан Богданов потвърди думите на Ноев - и пред парламентарна комисия, и в различни интервюта.

В интервю за bTV през март 2025 г. самият Емилиян Гебрев посочи мотивите зад проекта: "Когато отиваш да развиваш развойна дейност, без да си обезпечил веригите на доставка, и то не отвън, а вътрешните, без да си в състояние да затвориш почти всичко... Ние сме стигнали макс на това, което може да се извлече от даден калибър. Трябва да се подобри енергийната мощ. Това трябва да стане чрез барутите. Без барути нямаш нищо, не можеш да развиваш развойна дейност за отиване на по-горно технологично ниво".

"От 2021-2022 г. започнахме този проект за завод (за барут, край Шумен бел. ред.). Обезпечили сме терените и оборудването за първия етап, но вместо есента да бъде пуснат заводът в действие, ние не сме започнали строителство, защото има бавения на документи", каза тогава той и намекна за политическа връзка и за действия в парламента.

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Снимка: Емилиян Гебрев, БГНЕС

Припомняме, че Гебрев беше отровен с нервнопаралитично вещество в София през 2015 г., като също така пострадаха синът му Христо и производственият директор на "ЕМКО". Българската прокуратура повдигна задочни обвинения на трима агенти на руското военно разузнаване (ГРУ), идентифицирани като част от операцията по отравянето. Въпреки чести палежи в складове, собственост на Гебрев, през годините прокуратурата така и не стигна до по-значими следи - това правеха единствено авторитетни разследващи медии, включително чуждестранни: След новия взрив днес: Експлозиите в "ЕМКО", които от години остават без извършител.

Покушението срещу Емилиян Гебрев пък се свързва с дейността му в оръжейния бизнес, включително доставки на боеприпаси за Украйна след анексирането на Крим от страна на Русия през 2014 г.: Русия се прицели в България и Емилиян Гебрев заради износ на сръбско оръжие за Украйна.

Взривът във военен завод на "ЕМКО" край Трявна

Пускането на документа за завода за барут за обществено обсъждане идва три дни след като взрив разтърси военния завод на "ЕМКО", собственост на Гебрев, край Трявна.

Все още се разследва причината за случилото се, като властите, в лицето на вътрешния министър Иван Демерджиев, много бързо изключиха версията за външна намеса. От предприятието обаче не смеят да посочат все още нищо: Сложен език за версиите защо оръжеен склад на "ЕМКО" в Белица се взриви.