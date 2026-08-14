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Удар на БАБХ: Агенцията спря над 11 тона пипер с пестициди, иззе и 300 кг месни и млечни продукти

14 август 2026, 21:40 часа 722 прочитания 0 коментара
Снимка: БАБХ
Удар на БАБХ: Агенцията спря над 11 тона пипер с пестициди, иззе и 300 кг месни и млечни продукти

Българската агенция по безопасност на храните продължава засилените проверки по границите и в страната. Инспекторите са предотвратили пускането на пазара на 11,6 тона пипер с наднормено съдържание на пестициди, иззели са 300 кг месни и млечни продукти без документи за произход на ГКПП „Капитан Андреево и са разпоредили унищожаването на 100 кг агнешко месо и субпродукти без документи и маркировка в обект край Кресна.

При засиления граничен контрол инспектори на БАБХ установиха наднормено съдържание на пестицида форметанат (formetanate) във вносна пратка от 11,6 тона пипер с произход Република Северна Македония. Товарът е поставен под възбрана, а след лабораторно потвърждение е върнат на доставчика със съдействието на Агенция „Митници“. Пратката не е допусната до българския пазар.

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До момента са анализирани 35 проби от пресни зеленчуци, взети на ГКПП „Златарево“ и ГКПП „Гюешево“ – 22 проби пипер и 13 проби домати с произход Северна Македония, Косово и Албания.

От 3 август БАБХ, съвместно с Комисията по стоковите борси и тържищата, НАП и МВР, извършва проверки на домати, пипер, праскови и дини както по границите, така и в търговската мрежа. Проверява се безопасността, качеството, произходът и проследимостта на продукцията.

При друга проверка на ГКПП „Капитан Андреево“ инспектори на БАБХ са открили 300 кг месни и млечни продукти без документи за произход – 190 кг месо и 110 кг млечни продукти. Стоката е иззета и предстои да бъде унищожена.

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В Благоевградско инспектори на БАБХ са установили още 100 кг агнешко месо и субпродукти без документи и маркировка в мандра и животновъден обект край Кресна. При проверката са открити 55 кг месо в регистрирания обект и още 45 кг в нерегистрирано помещение.

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Установено е, че в обекта няма одобрен кланичен пункт и необходимите условия за съхранение на месо, което според БАБХ поражда съмнения за нерегламентирано клане и съхранение.

На собственика са съставени два акта, а месото и субпродуктите са насочени за унищожаване. От БАБХ заявяват, че засиленият контрол ще продължи с цел предотвратяване на нерегламентирано производство, клане, съхранение и търговия с храни и гарантиране безопасността на потребителите.

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млечни продукти БАБХ Пестициди месо
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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