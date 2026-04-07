Войната в Украйна:

Иран удари ключов саудитски енергиен хъб, но иранският петрол е по-скъп от европейския сорт "Брент" (ВИДЕО)

07 април 2026, 6:56 часа 371 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Иранският петрол е по-скъп, отколкото традиционно най-скъпият сорт суров петрол "Брент" - това показват данните на специализираната медия Argus. Цената на иранското черно злато се движи с около 4 долара нагоре спрямо "Брент". Към момента на публикуване на материала, "Брент"-ът е малко над 111 долара (111,48) за барел, а американският лек суров петрол също е по-скъп - над 115 долара (115,50) за барел.

Още: За пръв път от 7 години: Индия купи петрол от Иран

Междувременно, Иран успешно удари с въздушна атака най-голямата индустриална зона в Саудитска Арабия "Ал Джубайл" - най-голяма от гледна точка на петрохимическата индустрия. Има видеокадри, показващи големи пожари. Според първоначалните данни - например от NDTV, атаката е била комбинирана - и дронове, и ракети. Министерството на отбраната на Саудитска Арабия обяви, че е прехванало и унищожило 7 балистични ракети, насочени към региона. Съгласно официалната информация, отломки са паднали в близост до енергийни съоръжения, като в момента тече оценка на щетите - Още: Израел порази най-големия нефтохимически комплекс в Иран, иранска ракета уби цивилни в Хайфа (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Ал Джубайл" допринася с над 7% за саудитския БВП. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес