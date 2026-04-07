Иран удари ключов саудитски енергиен хъб, но иранският петрол е по-скъп от европейския сорт "Брент" (ВИДЕО)

Иранският петрол е по-скъп, отколкото традиционно най-скъпият сорт суров петрол "Брент" - това показват данните на специализираната медия Argus. Цената на иранското черно злато се движи с около 4 долара нагоре спрямо "Брент". Към момента на публикуване на материала, "Брент"-ът е малко над 111 долара (111,48) за барел, а американският лек суров петрол също е по-скъп - над 115 долара (115,50) за барел.

Iranian Light crude became more expensive than Brent (~+$1/bbl), a rare shift from its usual discounted price.



This happened because war-driven supply shortages and limited sanctions relief made Iranian oil unusually valuable and in high demand.

Междувременно, Иран успешно удари с въздушна атака най-голямата индустриална зона в Саудитска Арабия "Ал Джубайл" - най-голяма от гледна точка на петрохимическата индустрия. Има видеокадри, показващи големи пожари. Според първоначалните данни - например от NDTV, атаката е била комбинирана - и дронове, и ракети. Министерството на отбраната на Саудитска Арабия обяви, че е прехванало и унищожило 7 балистични ракети, насочени към региона. Съгласно официалната информация, отломки са паднали в близост до енергийни съоръжения, като в момента тече оценка на щетите - Още: Израел порази най-големия нефтохимически комплекс в Иран, иранска ракета уби цивилни в Хайфа (ВИДЕО)

Iranian missiles reportedly hit Al Jubail in Saudi Arabia, causing a large fire.



Al Jubail is the Middle East's largest industrial hub, home to major petrochemical and energy facilities.

Fire has broken out in the industrial area of Al Jubail, Saudi Arabia following Iranian missile impact.

"Ал Джубайл" допринася с над 7% за саудитския БВП.