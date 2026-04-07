Бивша звезда на ЦСКА: Капитанът ми викаше "мангасар", дискотеките ме спънаха

07 април 2026, 7:30 часа
Мишел Платини е сред най-значимите чужденци в историята на ЦСКА, а и като цяло в българския футбол. Бразилецът пристига в страната за сделка с Черноморец Бургас, а на по-късен етап играе за 31-кратните шампиони, Лудогорец и Славия. 42-годишният стрелец е шампион на България с Лудогорец, носител на Купата със „зелените“ и ЦСКА, а Суперкупата печели само с „армейците“. До националния трофей на Румъния пък се докосва с екипа на Динамо Букурещ.

Бразилецът напусна България преди десетилетие, но реши да разкаже пред SportLive.bg и Actualno.com редица истории от българските терени. Пред медиите ни Платини отговори и на въпроси, които зададоха бившите му съотборници Борис Галчев и Владислав Стоянов. 

Имам няколко изненади за теб. Първата е, че се свързах с твои приятели от българските терени. Борис Галчев ми поръча да те питам защо не успя да играеш на още по-високо ниво? Той е категоричен, че си имал „изключителни качества“.

-       Страхотен Галчев, той винаги ме наричаше ‘’мангасаaaр“ (смее се). Предайте му, че ако бях по-професионален - щях да стигна малко по-далеч! Контузвах се много, главно в мускулната област, и това пречеше на напредъка ми. 

Винаги, когато се справях добре, се контузвах и трябваше да започвам всичко отначало. Нямах добра последователност. Мисля, че сезонът, в който се контузвах най-малко, беше 2010/11. Дори тогава се контузвах в края на сезона. 

Не си починах добре, защото бях много разтревожен, губех сън, обичах да излизам вечер. Така че всичко това ми пречеше. Ако се бях грижил по-добре за себе си, можеше да е различно. Но нямам съжаления, само благодарност.

Владислав Стоянов пък пита дали си спомняш един от първите ти мачове за Черноморец – гостуването на Хит Горица?

-       Това беше вторият ми мач с Черноморец и беше в Горица. Бях в отлична физическа форма, бях се посветил в началото на сезона. В този мач вкарах гол с око (смее се). Тогава се борих с вратаря за топката, но тя се отби от окото ми и мина над него.

Тогава пътувате с частния самолет на собственика и дори сте разделени на две групи… Разкажи още някой колоритен случай от българските терени…

-       Да, бяхме разделени на две групи: тези, които се смятаха за титуляри - тръгнаха първи, след това дойдоха останалите.

