Регионалният министър поиска от ЕК удвояване на помощта за транспортния бранш

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов изпрати писмо до Европейската комисия, с което предлага да бъде увеличен общият размер на държавната помощ за транспортния бранш от 25 564 594,06 евро на 50 000 000 евро, съобщиха от ведомството. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) разработи схема за държавна помощ "Помощ в подкрепа на разходи за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния автомобилен транспорт в Република България“.

Рязко повишаване цената на дизела

Започналата на 28 февруари тази година геополитическа нестабилност в Близкия изток доведе до рязко повишаване на цените на енергийните суровини на международните пазари – особено на дизела, от който българският транспортен сектор е силно зависим. Тези събития предизвикаха моментален и изключително силен шок в доставките на световните енергийни пазари, което доведе до безпрецедентни колебания и рязко покачване на цените на енергоносителите.

Целта на мярката е да преодолее недостига на ликвидност, пред който са изправени предприятията, които са пряко или косвено засегнати от сериозните смущения в икономиката. Това е от ключово значение за поддържането на икономическата стабилност и за предотвратяване на потенциално отрицателни ефекти върху българската икономика като цяло, уточняват от МРРБ.

Администратор на помощта е Агенция „Пътна инфраструктура“. Нотификацията към европейската комисия е регистрирана под номер SA.122328.

