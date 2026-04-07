Избори 2026: Ролята на преференцията в бюлетината, която променя партийните повели (СНИМКИ)

Идната неделя България гласува на предсрочните парламентарни избори, които ще излъчат състава на 52-ото Народно събрание. Нови играчи, стари конкуренти и заявки за радикални промени се сблъскват на терена на предизборната кампания, а избирателната активност се очертава да бъде от решаващо значение за вота.

Как се гласува?

На фона на различните опити на бившото управляващо мнозинство да промени радикално изборните правила, то и на тези избори ще гласуваме смесено - и с хартиена бюлетина, и с машина. Само с хартиени бюлетини се гласува в избирателните секции:

с по-малко от 300 избиратели;

в секциите в лечебни заведения, домове за възрастни хора и други специализирани институции;

в секциите на плавателни съдове под български флаг;

в арестите и местата за изтърпяване на наказание "лишаване от свобода".

Вотът на машина става със смарт карта, която се получава от секционната комисия. Тя се поставя в долния край на машината с чипа напред и нагоре. В електронната бюлетина избирателят посочва номера на партията, коалицията или инициативния комитет, а гласуващите в страната могат да отбележат и преференция в съответната листа. След като гласува, избирателят вади картата от машината и изчаква звуковия сигнал, преди да вземе разписка за машинния вот, наричана вече бюлетина. Картата се връща на член на секционната комисия, а бюлетината се пуска в урна. Машинният вот се отчита чрез ръчно преброяване на бюлетините от устройствата.

Вотът с преференция

При гласуването на парламентарни избори отбелязването на преференциален вот е възможно само в България. Гласуващите извън страната имат право да посочат само предпочитана партия или коалиция, но не и кандидат от листата ѝ. Причината - одобреният през 2021 г. избирателен район "Чужбина" за пореден път беше отложен и не влезе в сила и на тези избори.

Процедурата е същата - отбелязва се на съответното място на хартиената бюлетината или чрез докосване на екрана на машината със знак "Х" или "V" в съответното кръгче от дясната страна на бюлетината. Ако не бъде отбелязана преференция, гласът се отчита за водача на листата. Ако пък бъде отбелязана само преференция, но не и номер на партиен субект, то бюлетината е невалидна. Това важи само за хартиеното гласуване, тъй като машината е програмирана така, че да не позволи такъв тип грешки.

Ако избирателят отбележи повече от един номер с преференция, бюлетината ще се отчита като действителна само по отношение на съответната партия/коалиция, чието квадратче в лявата част на бюлетината е зачертано, но преференция няма да се отчита.

Историческите куриози, които всеки помни

В историята на парламентарните избори в последното десетилетие преференциалният вот неведнъж е изигравал ключова роля в пренареждането на партийните листи, а оттам и промяната на състава на избраните за депутати. За да се случи въпросната преподредба и на практика прескачане на партийната повеля за ръководствата са нужни 7% от вота за конкретния партиен субект да са получени под формата на личен вот за конкретния кандидат.

Не липсват обаче и куриозите, белязали съществуването на вота с преференция. Безспорно най-известният пример за гаф е на евроизборите през 2014 г. и "феноменът 15/15". Тогава напълно неизвестният до този момент кандидат за депутат от социалистите Момчил Неков бе избран за евродепутат с най-голям вот, измествайки дори водачът на листата Сергей Станишев.

Неков бе поставен под номер 15 в листата на БСП, а номерът на коалицията бе същия. Поради неувереността на избирателите и желанието да препотвърдят вота си, задрасквайки и двете полета с въпросния номер, то Станишев бе изместен от първото място, а Неков замина за Брюксел. След този случай бе инициирана поредната изборна реформа, с която се установи правилото номерата на преференциите да започват от 101, за да не съвпадат с номерата на партиите.

Други характерни случаи за пренареждания на партийните листи касаят партийни субекти с множество кандидати със силен мажоритарен вот поради своята популярност. Такъв бе случая със Стефан Данаилов, който трупаше преференции не толкова като кандидат на БСП, колкото като авторитет, надскачащ партийните граници. Огромен е броя на подобните случаи и в редиците на демократичната общност и коалициите, които са излъчвали техните представители през годините (Реформаторски блок, Демократична България и др.)

Кои са кандидатите в моя район?

На сайта на всяка районна избирателна комисия избирателите могат да проверят регистрираните листи и имената на кандидатите за депутати в българския парламент, след като изтече срокът за публикуването им.