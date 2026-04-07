"Мислим за най-лошия сценарий": Транспортният министър каза какви мерки предвижда кабинета

Първи винаги са хората. Това е основата на икономиката. Всичко, което се прави днес, е с мисъл за утре. Ако ние днес не работим за това, че ще дойдат трудни времена, няма да можем да си помогнем утре. Мерки, взети преди месец, днес не са релевантни. Количества ще има, но въпросът е на каква цена. По време на криза топим резервите си, няма да мине без съкращения. Това каза служебният министър на транспорта Корман Исмаилов в ефира на Нова телевизия.

Държавна помощ - колко и за кого

Той беше категоричен, че служебния кабинет мисли за най-лошия сценарии. „Кризисният щаб работим в три направления. Сега сме във Фаза 1. Фаза 2 е още по-високи цени, прекъсване на определени вериги, прекъсване на доставка на суровини. В момента планираме ден за ден и преценяваме как действат мерките. Но тези мерки имат пряк ефект върху хората и бизнеса“, каза министърът.

Относно искането на КНСБ за подпомагане с 20 цента на всеки литър за бизнеса, той обясни, че цените на горивата са едни от най-ниските, данъците също, но и заплатите са ни ниски. „Всичко зависи от самия мениджмънт на бизнеса и ка се управлява“, изтъкна Исмаилов.

„Проблемът е на масата, той е еднакъв в целия Европейски съюз. Мерки вече се взимат. В сряда (8 април) на заседанието на Министерския съвет ще се вземе решение за отпускане на още пари. Вече са дадени 11.4 млн. евро, за да няма прекъсване на автобусните превози и това има ефект. Предстои утре да одобрим 18 млн. евро“, съобщи транспортният министър.

Според него цените сигурно ще бъдат вдигнати, но хората с фиксираните доходи не мога да си повишат заплатите. „Тази мярка трябва да има конкретен ефект върху силно уязвими групи. Това се прави с цел да се намали риска от затваряне на междуселищни линии“, каза той.

На въпрос ще получи ли една транспортна фирма, която е вдигнала цените на билетите, помощ от държавата, той отговори, че това е некоректно.

„Темата за безплатен градски транспорт е добра, но това е въпрос до ресурс. Ако дена община е богата, то кмета може да го направи", каза той.