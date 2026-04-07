"Гледайте прогнозата, времето е динамично": Проф. Рачев съветва да сме подготвени с чадър

07 април 2026, 7:33 часа 106 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Гледайте прогнозата, времето е динамично": Проф. Рачев съветва да сме подготвени с чадър

Промениха се нещата. Европейския модел беше брутален – със студ и повсеместни валежи. Сега гледам, че се е кротнал малко и по всяка вероятност на Великден евентуално валежи ще има в югоизточната част на България. Тези, които ще са на църква в събота да си вземат едно малко чадърче, ако случайно в Северозападна България капне капка дъжд. Засега сравнително добро време. Температурите ще са между 3 и 5 градуса. Хубаво е да си облечен. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

Той показа и снимка от връх Ботев и съобщи, че там има рекорд от 340 сантиметра сняг.

„Рапунцел“ е един циклон, който ще забави този студен фронт, който трябва да дойде. В Сандански вчера температурите стигнаха 26-27 градуса, в София всички бяха по къси ръкави“, обясни той.

Очаква се в петък да е най-студения ден от всички празнични дни. Температурите ще са от порядъка на 10-12 градуса.

„Все още не е ясно всичко за Великден. Гледайте прогнозата, защото времето е динамично през април“, посъветва професорът.

След Великден започва затопляне, което ще продължи до 20 април.

Времето днес

Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса, в София – около 6 градуса, а максималните - между 14 и 24 градуса, в София – около 18 градуса.

Облачността ще е променлива, след обяд - често значителна. В южните райони от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Западният вятър ще се усили, ще е умерен до силен и поривист.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
