НА ЖИВО: Какви са сценариите за войната в Иран?

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Очертават се няколко сценария за Иран след ултиматума на президента на САЩ Доналд Тръмп, който изтича във вторник. Кой е възможно най-лошият сценарий и къде би ударил Тръмп? Това каза в предаването Студио Actualno журналистът и международен анализатор Иво Иванов. Според него най-лошата развръзка ще бъде, ако САЩ ударят АЕЦ “Бушер“ в Иран: “Принципът е, че трябва да сме готови за няколко вида сценарии. Оптимистичният сценарий е това, което мисля, че Пакистан прави в последния момент аварийно. Дал е предложение за мирен план на Техеран и Вашингтон. Но засега от Вашингтон няма отговор, докато Техеран категорично отхвърля. Доколкото разбрахме, в основата на този план стои временно примирие, при което да се отвори Ормузкия пролив и през това време да се преговаря за окончателен мир.