Войната в Украйна:

Удар по Израел? Тръмп заплаши със затвор заради теч на информация за военен пилот на САЩ

07 април 2026, 7:43 часа 843 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
САЩ започват разследване кой е издал информация, подсказваща, че вторият американски военен пилот от сваления от Иран F-15 е оживял, но все още е бил на вражеска територия. Това поне каза американският президент Доналд Тръмп на брифинг в Белия дом. Той нарече източника "болен човек" и оказа публичен натиск съответната медия, публикувала първа информацията за военен пилот на САЩ, намиращ се на иранска територия, да каже кой е източникът ѝ. Ако не - ще има последствия: "да се откаже или да отиде в затвора".

Коя е медията?

Първият публичен намек за американски военен пилот, който още не е спасен, според турския информационен проект Clash Report е дошъл от израелския журналист Амит Сегал, който се похвали и публикува следното в социалните мрежи: "Западен източник: Един от американските членове на екипажа (на сваления F-15) беше успешно спасен". Това съобщение моментално означава, че друг не е спасен.

По-късно Сегал коментира, че не е сигурен дали е първият съобщил новината, но ясно заяви, че няма да разкрие източника си.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тръмп обаче твърди, че това е компрометирало оперативната сигурност, казвайки, че е направило спасителната операция "много по-трудна" и е изложило на риск както изчезналия пилот, така и спасителните сили. Той подчерта, че след като информацията стана публично достояние, иранските сили – и дори цивилни – са били наясно и са търсели пилота, а властта в Техеран е обявила награда за залавянето му.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес