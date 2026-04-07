Удар по Израел? Тръмп заплаши със затвор заради теч на информация за военен пилот на САЩ

САЩ започват разследване кой е издал информация, подсказваща, че вторият американски военен пилот от сваления от Иран F-15 е оживял, но все още е бил на вражеска територия. Това поне каза американският президент Доналд Тръмп на брифинг в Белия дом. Той нарече източника "болен човек" и оказа публичен натиск съответната медия, публикувала първа информацията за военен пилот на САЩ, намиращ се на иранска територия, да каже кой е източникът ѝ. Ако не - ще има последствия: "да се откаже или да отиде в затвора".

Коя е медията?

Първият публичен намек за американски военен пилот, който още не е спасен, според турския информационен проект Clash Report е дошъл от израелския журналист Амит Сегал, който се похвали и публикува следното в социалните мрежи: "Западен източник: Един от американските членове на екипажа (на сваления F-15) беше успешно спасен". Това съобщение моментално означава, че друг не е спасен.

По-късно Сегал коментира, че не е сигурен дали е първият съобщил новината, но ясно заяви, че няма да разкрие източника си.

After a U.S. F-15E was shot down over Iran, both crew members were eventually rescued, but the operation became controversial due to a leak during the mission.



Trump said the U.S. had only publicly confirmed rescuing one crew member, while keeping quiet about the second, who was…

Тръмп обаче твърди, че това е компрометирало оперативната сигурност, казвайки, че е направило спасителната операция "много по-трудна" и е изложило на риск както изчезналия пилот, така и спасителните сили. Той подчерта, че след като информацията стана публично достояние, иранските сили – и дори цивилни – са били наясно и са търсели пилота, а властта в Техеран е обявила награда за залавянето му.

