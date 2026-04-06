Омбусманът: Надявам се КЕВР да не допуснат исканите огромни увеличения на цената на парното

На фона на очаквания за увеличение на цените на тока и парното, както и обсъждането на нова формула за „сградна инсталация“, омбудсманът Велислава Делчева предупреди за сериозни рискове пред потребителите. В България електроразпределителните дружества и топлофикациите вече са внесли искания за увеличение на цените си в КЕВР. При електроразпределителните дружества все още няма яснота с колко точно ще поскъпнат услугите, докато при топлофикациите процентите на исканото увеличение в някои случаи предизвикаха обществено недоволство.

Според Велислава Делчева реална промяна в начина на изчисление все още няма: „Всъщност все още нямаме нова формула, тъй като наредбата е в процес на обществено обсъждане.“ Тя уточни, че очакванията са тя да бъде приета в предложения вид, но с малко съществени разлики:

„Истината е, че се използват абсолютно същите параметри, както и старата формула. Прецизирани са някои от тези параметри с оглед това да се извърши по-точно изчисляване, но в общи линии формулата е абсолютно същата, без никакви нови компоненти.“ Допълнителен проблем според нея е начинът, по който е представена: „В момента не се използва така наречената математическа формула, а просто има обяснение на отделните компоненти, което още повече ще затрудни хората да разберат какво включва тази сградна инсталация.“

Делчева подчерта, че новите предложения не отчитат достатъчно важни фактори: „С това, което е предложено, смятам, че не е постигнато.“ Тя посочи два основни проблема: „На първо място, защото не е взета в достатъчна степен енергийната ефективност на сградите. Това е нещо, което и Съдът на Европейския съюз настоява в тяхното решение от октомври месец.“ „И на второ място, защото наистина не се отчита индивидуалното потребление. Това е реалното индивидуално потребление, което вълнува всеки един потребител.“

По темата за съдебните процедури тя обясни, че българският съд засега изчакваше решението на Съда на Европейския съюз. „Поредното заседание по делото се очаква на 28 април.“ И допълни: „Надявам се вече да имаме решение по същество, тъй като това доста ще улесни и самото министерство по отношение създаването на тази формула.“

Исканията на топлофикационните дружества варират значително, като в някои случаи достигат рекордни стойности: „Искам да отбележа, че във Враца, например, искат дори 49%. Така че това възмущение за 30% в София е разбираемо, но хората във Враца ги очаква и ги заплашва 49%, което е наистина безпрецедентно.“ Според Делчева при определянето на цените трябва да се вземат предвид няколко ключови фактора: „На първо място това е цената на природния газ. На второ място, за съжаление, това са така наречените въглеродни емисии.“ Тя заяви и ясна позиция: „Истински се надявам КЕВР да не допуснат такова огромно увеличение.“

Според нея подобно увеличение не е оправдано: „Няма абсолютно никакви основания да се допуска такова голямо увеличение.“ И посочи основните причини: „Първо, качеството на услугата, която предлагат топлофикациите, не е на достатъчно добро ниво.“ „И на второ място, от тази услуга се ползват хората, които са най-уязвими – пенсионерите.“ Тя даде и конкретен пример: „Не мога да си представя, че пенсионер с 300 евро пенсия ще успее да си плати парното през следващата зима.“

На въпрос дали клиентите покриват финансовите задължения на топлофикациите, Делчева отговори: „Така се получава на практика, още повече с тези искания. Очевидно топлофикация се опитва да възстанови тези свои разходи.“ Допълнително напрежение предизвикват и исканията за въвеждане на фиксирана такса за достъп до електроразпределителната мрежа: „Има такива постъпили искания.“

„Те искат тази такса да не е съобразена с потреблението, а да е постоянна, независимо дали сте ползвали или не сте ползвали услугата.“ Според нея това е особено проблематично: „Все още не можем да забравим голямото възмущение на хората от преди един месец с високите сметки за ток. Това отново ще затрудни най-социално слабите, най-уязвимите."

По темата за достъпа до гласуване за хората със сензорни увреждания: „Това, което обещаха от СИК, е да направят всичко възможно да изготвят така наречените шаблони, които хората със сензорни увреждания да налагат върху бюлетината и да могат по този начин да гласуват", заяви омбудсманът.

Тя обаче подчерта, че са нужни още мерки: „Има обаче няколко допълнителни стъпки, които могат да бъдат направени, свързани с по-доброто информиране на тези хора и с това да се гарантира в пълна степен тайната на техния вот.“ И допълни: „В момента, освен с придружител, по друг начин няма как да гласуват и тайната на техния вот не е гарантирана по никакъв начин.“

На фона на очаквания за увеличение на цените на тока и парното, както и обсъждането на нова формула за „сградна инсталация“, омбудсманът Велислава Делчева предупреди за сериозни рискове пред потребителите. В България електроразпределителните дружества и топлофикациите вече са внесли искания за увеличение на цените си в КЕВР. При електроразпределителните дружества все още няма яснота с колко точно ще поскъпнат услугите, докато при топлофикациите процентите на исканото увеличение в някои случаи предизвикаха обществено недоволство.

Според Велислава Делчева реална промяна в начина на изчисление все още няма: „Всъщност все още нямаме нова формула, тъй като наредбата е в процес на обществено обсъждане.“ Тя уточни, че очакванията са тя да бъде приета в предложения вид, но с малко съществени разлики:

„Истината е, че се използват абсолютно същите параметри, както и старата формула. Прецизирани са някои от тези параметри с оглед това да се извърши по-точно изчисляване, но в общи линии формулата е абсолютно същата, без никакви нови компоненти.“ Допълнителен проблем според нея е начинът, по който е представена: „В момента не се използва така наречената математическа формула, а просто има обяснение на отделните компоненти, което още повече ще затрудни хората да разберат какво включва тази сградна инсталация.“

Делчева подчерта, че новите предложения не отчитат достатъчно важни фактори: „С това, което е предложено, смятам, че не е постигнато.“ Тя посочи два основни проблема: „На първо място, защото не е взета в достатъчна степен енергийната ефективност на сградите. Това е нещо, което и Съдът на Европейския съюз настоява в тяхното решение от октомври месец.“ „И на второ място, защото наистина не се отчита индивидуалното потребление. Това е реалното индивидуално потребление, което вълнува всеки един потребител.“

По темата за съдебните процедури тя обясни, че българският съд засега изчакваше решението на Съда на Европейския съюз. „Поредното заседание по делото се очаква на 28 април.“ И допълни: „Надявам се вече да имаме решение по същество, тъй като това доста ще улесни и самото министерство по отношение създаването на тази формула.“

Исканията на топлофикационните дружества варират значително, като в някои случаи достигат рекордни стойности: „Искам да отбележа, че във Враца, например, искат дори 49%. Така че това възмущение за 30% в София е разбираемо, но хората във Враца ги очаква и ги заплашва 49%, което е наистина безпрецедентно.“ Според Делчева при определянето на цените трябва да се вземат предвид няколко ключови фактора: „На първо място това е цената на природния газ. На второ място, за съжаление, това са така наречените въглеродни емисии.“ Тя заяви и ясна позиция: „Истински се надявам КЕВР да не допуснат такова огромно увеличение.“

Според нея подобно увеличение не е оправдано: „Няма абсолютно никакви основания да се допуска такова голямо увеличение.“ И посочи основните причини: „Първо, качеството на услугата, която предлагат топлофикациите, не е на достатъчно добро ниво.“ „И на второ място, от тази услуга се ползват хората, които са най-уязвими – пенсионерите.“ Тя даде и конкретен пример: „Не мога да си представя, че пенсионер с 300 евро пенсия ще успее да си плати парното през следващата зима.“

На въпрос дали клиентите покриват финансовите задължения на топлофикациите, Делчева отговори: „Така се получава на практика, още повече с тези искания. Очевидно топлофикация се опитва да възстанови тези свои разходи.“ Допълнително напрежение предизвикват и исканията за въвеждане на фиксирана такса за достъп до електроразпределителната мрежа: „Има такива постъпили искания.“

„Те искат тази такса да не е съобразена с потреблението, а да е постоянна, независимо дали сте ползвали или не сте ползвали услугата.“ Според нея това е особено проблематично: „Все още не можем да забравим голямото възмущение на хората от преди един месец с високите сметки за ток. Това отново ще затрудни най-социално слабите, най-уязвимите."

Достъпа до гласуване

По темата за достъпа до гласуване за хората със сензорни увреждания: „Това, което обещаха от СИК, е да направят всичко възможно да изготвят така наречените шаблони, които хората със сензорни увреждания да налагат върху бюлетината и да могат по този начин да гласуват", заяви омбудсманът.

Тя обаче подчерта, че са нужни още мерки: „Има обаче няколко допълнителни стъпки, които могат да бъдат направени, свързани с по-доброто информиране на тези хора и с това да се гарантира в пълна степен тайната на техния вот.“ И допълни: „В момента, освен с придружител, по друг начин няма как да гласуват и тайната на техния вот не е гарантирана по никакъв начин.“