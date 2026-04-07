Няма да се намалява ДДС, но се мислят други мерки: Енергийният министър с коментар

Помощта на служебното правителство от 20 евро не са за хора със скъпи коли и за най-богатите. Въпросните 20 евро са за хора, които отговарят на критериите и хора, които има нужда – хора с ниски доходи и на прага на бедността, заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков пред БНТ.

Трайков добави, че се водят разговори за подкрепа на училищните и междуселищните автобуси с мерки заради скъпите горива.

За какви мерки мисли служебната власт?

Трайчо Трайков допълни, че няма да се намалява ДДС-то. Причината, според енергийния министър е, че това е мярка, която няма да сработи. „Може да се въведе таван на печалбата на горивата, ако има сигнал от регулаторите как се движат цените на горивата. Всичко се следи на ежедневна база“, каза той.

Енергийният министър отбеляза още, че има количества горива у нас. И призова да не се идеализира купуване на природен газ или друг вид гориво от Русия.

Трайчо Трайков заяви още, че недоумява защо договорът с „Боташ“ е подписан с такива огромни клаузи. „От турската страна също се чудят. Всеки ден губим пари, сметката всеки път е различна, но не е много“, добави той.

