Иран атакува най-големия индустриален център в Близкия изток, нови данни, че Русия помага на Техеран (ВИДЕО)

Иран атакува Саудитска Арабия. Съобщава се, че в промишлената зона на Ал-Джубайл е избухнал пожар след удара на иранска ракета. В социалните мрежи бяха разпространени кадри от мястото на атаката.

Fire has broken out in the industrial area of Al Jubail, Saudi Arabia following Iranian missile impact. pic.twitter.com/UVPLwyB10x — Clash Report (@clashreport) April 6, 2026

Ал-Джубайл е най-големият индустриален център в Близкия изток, където се намират големи нефтохимически и енергийни съоръжения.

Iranian missiles reportedly hit Al Jubail in Saudi Arabia, causing a large fire.



Al Jubail is the Middle East’s largest industrial hub, home to major petrochemical and energy facilities. pic.twitter.com/djbzvJ4m1i — Clash Report (@clashreport) April 6, 2026

Израел и Иран се подготвят за нови атаки помежду си

Израел е одобрил нов списък с ирански енергийни и инфраструктурни цели в случай че дипломацията се провали, но изчаква одобрението на САЩ, преди да предприеме действия. Това съобщава CNN, като се позовава на свои източници. Израелски официални лица са скептични относно това дали евентуална сделка ще проработи и настояват всяко спиране на огъня да изисква Иран да спре напълно обогатяването на уран и да се откаже от своя запас от обогатен уран.

Същевременно бе разпространена информация, че Русия наскоро е предоставила на Иран списък с ключови израелски енергийни цели, като така е помогнала за планирането на прецизни удари. Целта е с тях да се предизвикат мащабни прекъсвания на тока, предава Jerusalem Post. Според изданието, информацията е предадена на Тел Авив от украинското разузнаване.

Съоръженията, включени в руския списък с потенциални цели, са разделени в три категории въз основа на тяхното стратегическо значение. Критични промишлени съоръжения са класифицирани като цели от първо ниво. „Това са съоръжения, чието унищожаване би парализирало националната енергийна система. Докладът конкретно посочва електроцентралата „Орот Рабин“ като основна цел“, се посочва в доклада.

Второстепенните цели са основните градски и промишлени енергийни центрове. Тези съоръжения са разположени предимно в централен Израел и обслужват големи населени места, добавя авторът. Местната инфраструктура е класифицирана като цел от трето ниво. Това включва регионални подстанции, доставящи електроенергия на индустриални зони и по-малки електроцентрали.

Руското разузнаване отбеляза, че енергийната система на Израел е силно изолирана, което я прави уязвима. „Тъй като Израел е „енергиен остров“, който не внася електроенергия от съседни страни, руското разузнаване е съобщило на Иран, че повреда дори на няколко ключови компонента може да причини пълен и продължителен енергиен колапс, водещ до широко разпространени прекъсвания на електрозахранването и технически повреди, които биха били трудни за отстраняване“, заключава публикацията.

Расте броят на ранените американски военни

По-рано тази вечер ирански удар с дрон срещу американска въздушна база в Кувейт рани 15 американски войници, повечето от които вече са се върнали на служба. Общо 373 американски военнослужещи са ранени в операцията досега, като мнозинството са се върнали на служба и петима са с тежки наранявания, предава CBS.

Iranian-linked sources claim a saturation drone attack (Arash-2) struck a major U.S. base in Kuwait (Camp Buehring/Al-Udairi), releasing satellite images showing multiple impact points and damage to infrastructure. pic.twitter.com/mxHa4AKPTz — Clash Report (@clashreport) April 6, 2026

Спасителната мисия в Иран

По време на рискованата мисия за спасяване на свален пилот в Иран САЩ са използвали огромна огнева сила. При операцията са били хвърлени около 100 големи бомби от B-1 бомбардировачи, за да обезопасят областта, разрушат пътищата и държат иранските сили далеч от мястото на евакуацията.

Спътникови снимки показват най-малко 28 кратера в пътищата в провинцията Исфахан на Иран, близо до мястото, където беше спасен сваленият американски пилот. Кратерите, всеки широк около 9 метра, изглеждат подредени в редица, за да преградят умишлено достъпа до пътищата. Те се намират на около 20 км от отдалечена писта, където американските сили унищожиха своя повреден самолёт. Ударите вероятно са извършени, за да предотвратят достигане на иранските сили до района по време на спасителната операция, предава CNN.

Същевременнно бе разкрито, че САЩ са извършили удар с бомбардировач B-2 срещу подземен щаб на КСИР в Техеран, пускайки бункерни бомби по време на прозореца за спасение на пилота. Наредено от командващия на централното командване адмирал Брад Купър, няколко B-2 прелетели 36-часов полет от базата Уайтман на ВВС, хвърляйки мощни бомби от същия тип, използван срещу ирански ядрени обекти. Ударът е бил насочен към място, където са се събрали старши командири на КСИР, като американски официални лица заявиха, че съоръжението е унищожено и много командири се смятат за убити.

The U.S. carried out a B-2 bomber strike on an underground IRGC HQ in Tehran, dropping bunker-buster bombs during the rescue window.



Ordered by CENTCOM commander Adm. Brad Cooper, multiple B-2s flew a 36-hour round trip from Whiteman Air Force Base, dropping massive… pic.twitter.com/nTf899z3F2 — Clash Report (@clashreport) April 6, 2026

Тръмп заплаши медиите

Самият Доналд Тръмп разкри подробности за спасителната операция.„Втората мисия за спасяване включваше 155 самолета: от тях 4 бомбардировача, 64 изтребителя, 48 цистерни за дозареждане, 13 самолета за спасяване и други. Нашите въоръжени сили са разположили 21 военни самолета в враждебно въздушно пространство, като много от тях са летели на много ниска височина. Един вертолет има много куршуми в него. Това е невероятно“, обясни той.

Trump on Iran rescue operation:



The second rescue mission involved 155 aircraft:



4 bombers, 64 fighters, 48 refueling tankers, 13 rescue aircraft and more. pic.twitter.com/btrHvRNzmf — Clash Report (@clashreport) April 6, 2026

Американският президент не пропусна да заплаши медиите. „Иран не знаеше, че някой липсва, докато един доносник не предостави информацията. Ще отидем при медийната компания, която го публикува, и ще им кажем: „Национална сигурност, предайте го или отивайте в затвора!“ Знаете за кого говорим“, обяви той пред журналисти.

Trump on Iran rescue operation:



Iran didn’t know somebody was missing until a leaker gave the information.



We are going to go to the media company that published it and we are going to say: "national security, give it up or go to jail!"



You know who we are talking about. pic.twitter.com/j9aJHGoBzG — Clash Report (@clashreport) April 6, 2026