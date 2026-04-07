7 април в историята: Русия, Сърбия и Черна гора признават независимостта на България

7 април 1909 г.: Признаването на независимостта на България от Русия, Сърбия и Черна гора

На този ден през 1909 година Русия, Сърбия и Черна гора признават независимостта на България. След Младотурската революция през 1908 г. са създадени необходимите условия за цялостното отхвърляне на васалната зависимост на България.

Австро-Унгария, чиито стремежи са свързани с анексирането на Босна и Херцеговина, подкрепя страната ни. Васалната зависимост на България е причината турското правителство да не покани Иван Стефанов Гешов като български дипломатически представител в Цариград заедно с другите дипломати. Българското правителство използва този повод за отделяне от Османската империя.

Тези събития съвпадат със стачката на турските служители по Източните железници. Правителството на Александър Малинов изпраща български служители на тяхно място, за да не се наложи спиране на движението. Но след преустановяването на стачните действия българските власти запазват контрола над жп линията.

Всички тези събития допринасят за провъзгласяването на независимостта на България на 22 септември 1908 г. в църквата "Св. Четиридесет мъченици" в Търново. Това се случва със специален манифест. Княз Фердинанд I приема титлата цар на България и по този повод е учреден възпоменателен медал.

Ден след това Австро-Унгария обявява анексирането на Босна и Херцеговина. Нарушаването на клаузите на Берлинския договор става причината за възникване на остра Балканска криза през периода 1908–1909 г. В резултат на това голяма част от Великите сили отказват да признаят независимостта на България. Българо-турските отношения се влошават. Турция предявява искане към страната ни да й изплати 125 млн. франка обезщетение. Това е условието от турска страна за признаване на българската независимост.

В тази ситуация се намесва Русия и благодарение на нея е постигнато споразумение. През 1909 г. са подписани двустранни протоколи между Русия и Турция, България и Турция, Русия и България. В резултат на това е постигнато следното споразумение - Русия да опрости на Турция военните задължения от Руско-турската освободителна война. В резултат на това Турция се отказва от всякакви претенции към България, а страната ни приема да изплати 82 милиона франка на Русия в срок от 75 години.

Първа Турция признава българската независимост, след това и Великите сили. С признаване на българската независимост страната ни става равноправна с другите европейски държави.

