Без конкурс и цената пред качеството: МЗ видя проблеми с обществената поръчка за Националната детска болница

След проведен анализ на обществената поръчка за Националната детска болница ръководството на Министерството на здравеопазването изиска обяснения от "Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД (ЗИКДБ) заради неясноти в процедурата.

От МЗ изпратиха писмо до ЗИКДБ с искане за подробна информация и аргументация по обявената обществена поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница.

Искането е отправено след постъпили експертни становища и извършен анализ на документацията по процедурата в Министерството.

Още: Мария Брестничка за Националната детска болница: "Проблеми могат да забавят проекта с от 6 до 12 месеца, а оскъпяването да е до 40%"

20 спорни въпроса

В писмото са формулирани над 20 въпроса, които обхващат ключови елементи на поръчката – избора на процедура, критериите за подбор и условията за участие, структурата на плащанията, начина на оценяване и техническите изисквания.

Основен акцент например е изборът на открита процедура вместо конкурс за проект по Закона за обществените поръчки.

Според МЗ конкурсният подход следва да бъде стандарт при обекти с висока обществена значимост, тъй като осигурява по-широко участие, включително на международни екипи, и поставя водещ акцент върху качеството на архитектурното и функционалното решение.

Още: 26 клиники и отделения, 340 лекари, 570 сестри: Готова е обществената поръчка за бъдещата Национална детска болница

Също тката се поставя въпросът дали техническите изисквания са формулирани така, че да гарантират качество, а не да създават предпоставки за избор на най-ниската цена.

От здравното министерство са притеснени и дали изискванията за "сходен опит" не са формулирани прекомерно стеснено, така че да ограничават реалната конкуренция.

"Проектът за Национална детска болница е с изключителна обществена значимост и изисква прозрачни правила, равнопоставен достъп и избор на най-доброто решение при ефективно разходване на публичния ресурс", категорични са от МЗ.

В писмото се посочва, че при необходимост от съществени промени процедурата може да бъде прекратена и обявена отново при прецизирани условия.

Министерството уточнява, че след получаване на отговорите и анализ на представената информация, ще предприеме последващи действия в рамките на закона.