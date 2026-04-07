Без конкурс и цената пред качеството: МЗ видя проблеми с обществената поръчка за Националната детска болница

07 април 2026, 8:29 часа 255 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След проведен анализ на обществената поръчка за Националната детска болница ръководството на Министерството на здравеопазването изиска обяснения от "Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД (ЗИКДБ) заради неясноти в процедурата.

От МЗ изпратиха писмо до ЗИКДБ с искане за подробна информация и аргументация по обявената обществена поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница.

Искането е отправено след постъпили експертни становища и извършен анализ на документацията по процедурата в Министерството.

20 спорни въпроса

В писмото са формулирани над 20 въпроса, които обхващат ключови елементи на поръчката – избора на процедура, критериите за подбор и условията за участие, структурата на плащанията, начина на оценяване и техническите изисквания.

Основен акцент например е изборът на открита процедура вместо конкурс за проект по Закона за обществените поръчки.

Според МЗ конкурсният подход следва да бъде стандарт при обекти с висока обществена значимост, тъй като осигурява по-широко участие, включително на международни екипи, и поставя водещ акцент върху качеството на архитектурното и функционалното решение.

Също тката се поставя въпросът дали техническите изисквания са формулирани така, че да гарантират качество, а не да създават предпоставки за избор на най-ниската цена.

От здравното министерство са притеснени и дали изискванията за "сходен опит" не са формулирани прекомерно стеснено, така че да ограничават реалната конкуренция.

"Проектът за Национална детска болница е с изключителна обществена значимост и изисква прозрачни правила, равнопоставен достъп и избор на най-доброто решение при ефективно разходване на публичния ресурс", категорични са от МЗ.

В писмото се посочва, че при необходимост от съществени промени процедурата може да бъде прекратена и обявена отново при прецизирани условия.

Министерството уточнява, че след получаване на отговорите и анализ на представената информация, ще предприеме последващи действия в рамките на закона.

Десислава Любомирова Отговорен редактор
